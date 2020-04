Boninho diz que festa da final do BBB20 será com cada um na sua casa

04/04/2020 | 17:10



Boninho, o diretor do programa Big Brother Brasil, fez uma brincadeira ao responder um comentário de um seguidor, na última sexta-feira, dia 3. Ao ser perguntado se haveria a tradicional festa da final do BBB, Boninho respondeu que ela aconteceria, sim, porém cada participante do reality estaria dentro de suas próprias casas.

O BBB20 quebrou seu protocolo e contou para os confinados que, fora da casa, acontecia uma pandemia causada pelo novo coronavírus. Desde então, o programa têm tomado diversas medidas e redobrado o cuidado para que nenhum seja infectado com as coisas que entram dentro da casa. Pelo mesmo motivo, é muito provável que a festa não aconteça.

Queridômetro

Em vídeos que circulam pelas redes sociais, parece que a manhã deste sábado, dia 4, foi um pouco conturbada dentro da casa mais vigiada do Brasil. Na sala, Mari olhava para as avaliações do queridômetro, quando viu uma reação de vômito, questionou:

Vômito? Quem me deu vômito?

Thelma, que estava ao lado da baiana, afirmou que ela tinha reagido com um sorriso como de costume. Contudo, Babu, sem rodeios, respondeu que havia sido ele e Mari quis saber o porquê. O ator, irritado, respondeu:

- Não tenho que ficar dando satisfação não, Mari, só fui la e apertei. Vai encher o saco de outro. Sai de cima do muro. Fica lambendo todo mundo. Eu hein, vem para cá caçar emoji? Vim caçar um milhão e meio.

Rafa Kalimann e Boca Rosa

Nesse sábado, dia 4, durante o almoço do anjo, que foi conquistado por Gabi Martins na última sexta-feira, dia 3, Rafa Kalimann relembrou o momento em que indicou Bianca Andrade ao paredão:

- Foi um desafio muito grande. Foi difícil. Eu sabia do risco que eu corria. Tive que ser muito firme com as minhas convicções para indicar ela.

Gabi completou a fala da influencer e disse que um dos momentos mais difíceis para ele foi ver Bianca e Guilherme juntos durante uma festa do programa:

- Foi um dos momentos mais difíceis. Fiquei sozinha no quarto e fiquei refletindo tudo.