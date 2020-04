Projeto de Thiago Auricchio fixa horário exclusivo a idoso

Do Dgabc.com.br



O deputado estadual Thiago Auricchio (PL) protocolou, ontem, na Assembleia Legislativa, projeto que estabelece horário especial e exclusivo para o atendimento de pessoas acima de 60 anos no comércio. O objetivo é proteger a população que faz parte do principal grupo de risco de infecção pela Covid-19. O parlamentar, representante do Grande ABC, é vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor.

“Infelizmente, apesar da recomendação do isolamento social, algumas pessoas nessa faixa etária não têm quem possa realizar atividades, como ir ao mercado, na padaria, e assim são obrigadas a irem até esses locais. A ideia é que os estabelecimentos reservem uma parte do seu funcionamento apenas para eles e, dessa forma, atendam a esse público sem aumentar os riscos de exposição desnecessária com outros grupos”, explica.

A iniciativa prevê que a medida seja adotada por supermercados, hipermercados, mercearias, padarias, peixarias, açougues e estabelecimentos similares, enquanto durar a pandemia de coronavírus. De acordo com o projeto, esses comércios deverão reservar as duas primeiras horas de atividade, contadas da abertura, para o atendimento específico da população idosa.



FACILITAR

“Sabemos que alguns estabelecimentos já adotaram essa prática. Queremos ampliar para todos e facilitar a vida das pessoas com idade acima dos 60 anos. Esse grupo tem maior chance de complicações pelo novo coronavírus e precisamos, de alguma forma, reduzir o risco de contaminação a que está exposto. Vamos trabalhar pela sua aprovação (do projeto) o mais breve possível”, pontua Thiago Auricchio.

Em março, o deputado também havia apresentado projeto que visava reduzir a transmissão da Covid-19 no Estado, com o PL 69/2020, que cria a política de sanitização de ambientes. Atualmente, o texto está em análise na Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O processo, que é mais abrangente do que uma limpeza comum e garante a redução da quantidade de micro-organismos, já é aplicado por algumas prefeituras.