Jordi Cardoner, vice-presidente do Barcelona, testa positivo para o coronavírus

04/04/2020 | 08:47



Jordi Cardoner, vice-presidente do Barcelona, testou positivo para coronavírus e está em quarentena em sua casa. Segundo informações do clube catalão, neste sábado, o dirigente, de 57 anos, está se recuperando satisfatoriamente, após passar os primeiros dias da doença sem complicações.

Cardoner se tornou a terceira figura no clube a contrair a covid-19, após o diretor de serviços médicos, Ramon Canal, e Josep Antoni Gutierrez, médico do primeiro time de handebol.

Cardoner, por videoconferência, participou da reunião na semana passada com o conselho de administração e o departamento social, que discutiu e aprovou, entre outras coisas, a redução de 70% dos salários dos jogadores.

O elenco do Barcelona treinou pela última vez em 13 de março e até agora nenhum membro do time principal foi impactado pelo coronavírus. Como o resto da população espanhola, Messi e seus companheiros devem obedecer a um isolamento de 28 dias imposto pelo governo, que deve ser prorrogado até o dia 26 e continuar treinando em casa sob as ordens da comissão técnica.

A Espanha é um dos países mais afetados pela pandemia do coronavírus. Na quinta-feira, foram mais 932 mortes, totalizando cerca de 11 mil.