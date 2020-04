Câmara de Diadema prorroga até terça paralisação dos trabalhos na casa

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



04/04/2020 | 01:04



A Câmara de Diadema, presidida por Pretinho do Água Santa (DEM), decidiu prorrogar pelo menos até terça-feira a suspensão dos trabalhos por conta do avanço da contaminação do novo coronavírus. A casa havia decidido paralisar no dia 19, mas somente até o fim de março.

A data escolhida pelo Legislativo diademense coincide com o prazo em que expira o decreto de quarentena publicado pelo governador João Doria (PSDB). Ato da mesa diretora prevê que o retorno dos trabalhos será reavaliado na terça. Na semana passada, contudo, a casa furou a paralisação e realizou duas sessões extraordinárias para apreciar projetos que visavam avalizar medidas para regulamentar ações de combate à Covid-19 no município. Na ocasião, os parlamentares diademenses aprovaram autorização para que o prefeito Lauro Michels (PV) faça remanejamento de até 100% de todo o orçamento da cidade, cuja arrecadação prevista é de R$ 1,6 bilhão. A casa também deu crivo favorável a projeto que permitiu a prorrogação por mais um ano ou mais os contratos do programa Frente de Trabalho, que estão prestes a vencer.

No caso das câmaras de Santo André, São Bernardo, Mauá e Ribeirão Pires a suspensão deve perdurar pelo menos até meados do dia 20. Mais recentemente, os legislativos de São Caetano e de Rio Grande da Serra seguiram os mesmos caminhos e paralisaram os trabalhos.