Morando segue despachando da UTI, diz Paço de São Bernardo

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



04/04/2020 | 00:54



A Prefeitura de São Bernardo informou ontem que o prefeito Orlando Morando (PSDB), internado há seis dias na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) com Covid-19, segue despachando com os secretários da administração. O tucano testou positivo para o novo coronavírus há exatos dez dias e estava isolado, mas seguia trabalhando de casa. No domingo, contudo, teve de ser levado ao hospital depois de agravamento do quadro respiratório. Seu estado de saúde é estável.

Segundo o Paço, “Morando segue comunicável e realizando, pelos meios disponíveis, os despachos junto aos secretários”. A administração não detalhou quais têm sido as formas de comunicação entre a equipe do governo e o prefeito durante esse período. Na quarta-feira, o tucano gravou vídeo em que relatou os sintomas da doença, afirmou se sentir melhor e disse ter contato com o secretário de Saúde Geraldo Reple. “A sensação é péssima, (sinto) falta de ar, dor de cabeça, mas estou confiante que logo vou estar de volta. Estou muito confiante, mesmo assim quero agradecer minha equipe por continuar (o trabalho)”, disse o prefeito, que está internado na unidade do Hospital São Luiz em São Caetano.

Presidente da Câmara, Juarez Tudo Azul (PSDB), aliado do prefeito, relatou que o vice-prefeito Marcelo Lima (PSD) tem auxiliado nas tomadas de decisões. “Ele está na retaguarda, junto à secretária de Governo (Julia Benicio)”, explicou, ao frisar que as ordens na administração têm sido dadas pelo próprio prefeito. Por outro lado, o tucano contou ao Diário que, por causa da internação do prefeito, paralisou as negociações com o governo tucano sobre a antecipação de devolução de recursos repassados à casa para ajudar no custeio de ações de combate ao novo coronavírus.

O artigo 69º da LOM (Lei Orgânica Municipal) em São Bernardo prevê que o prefeito se afaste do cargo por até 15 dias sem a necessidade de pedir licença formal à Câmara. Após esse período, a legislação local exige que o chefe do Executivo solicite afastamento aos parlamentares – o artigo 70º regulamenta a licença por motivos de doença. Nesse caso, o vice-prefeito assume a chefia do Executivo oficialmente, de forma interina.

Os despachos do governo publicados nesta semana no jornal Notícias do Município – Diário Oficial da cidade – foram assinados por secretários e por diretores dos departamentos. No caso dos decretos, foram avalizados pelo próprio prefeito, mas com datas anteriores à internação do tucano. “Apesar das dificuldades do momento, todos os setores da Prefeitura estão se ajudando como sempre e funcionando com a ajuda e superação de cada secretaria, a fim de proteger a população e garantir a permanência do que é essencial”, diz a nota do Paço.

Além de Morando, a primeira-dama e deputada estadual Carla Morando (PSDB) também testou positivo para a Covid-19. Ela segue trabalhando de casa, em isolamento.

Prefeitura anuncia doação de salários do casal para ações contra a doença

A Prefeitura de São Bernardo anunciou ontem que o prefeito Orlando Morando e sua mulher, a deputada estadual Carla Morando (ambos do PSDB), vão doar os próprios salários, referentes aos contracheques deste mês, para ajuda no custeio de ações no combate ao novo coronavírus. O casal testou positivo para a doença e, desde domingo, o chefe do Executivo segue internado na UTI do Hospital São Luiz em São Caetano.

As doações, segundo a administração, serão feitas à central de recebimento do Fundo Social de Solidariedade. Juntos, os valores somam cerca de R$ 40 mil. “A situação é grave e precisamos nos unir. A solidariedade está acima de tudo e a luta contra o coronavírus só será ganha com união”, destacou o prefeito.

Diferentemente do tucano, Carla segue em recuperação, mas cumprindo isolamento domiciliar. Antes de ser eleita deputada, presidiu o Fundo Social. “Neste momento, precisamos ser solidários e ajudar quem mais precisa. Fui eleita como deputada e tenho a obrigação de ajudar a população. A doação vai ajudar a comprar alimentos, produtos de higiene pessoal e material de limpeza”, ressaltou Carla.

Interessados em colaborar com a ação podem fazer doações de alimentos ao Banco de Alimentos, localizado na Avenida Redenção, 271, no Centro. Equipes estão recebendo entregas de mantimentos de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30. Itens de higiene pessoal e de limpeza, álcool gel e máscaras devem ser levados à Secretaria de Educação (Rua Wallace Simonsen, 222). É possível também doar valores em dinheiro, por meio de transferência bancária ao município: Banco do Brasil; agência 0427-8 e conta-corrente 65.734-4. O CNPJ da conta é 46.523.239/0001-47.