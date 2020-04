Fórmula 1 cria alternativa para entreter fãs: corridas virtuais

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



04/04/2020 | 00:16



A Covid-19 provocou o adiamento ou cancelamento das oito primeiras etapas da temporada 2020 da Fórmula 1. Com prejuízo ainda incalculável, a categoria encontrou solução pelo menos para entreter o público nestes tempos de novo coronavírus e realizará amanhã, a partir das 16h, a segunda corrida virtual, a ser disputada no digitalizado circuito de Melbourne, na Austrália, que justamente receberia a prova de abertura, há três semanas. E entre os participantes desta empreitada estão alguns dos pilotos do grid real da própria categoria, como Lando Norris, da McLaren, Charles Leclerc, da Ferrari, Alex Albon, da Red Bull, George Russel e Nicholas Latifi, da Williams, e o brasileiro Pietro Fittipaldi, neto de Emerson, que é reserva da Haas. Se juntam a eles o ex-F-1 Johnny Herbert, o competidor de Supercars Andre Heimgartner e o jogador britânico de cricket Ben Stokes. Serão 28 voltas.



Denominado F-1 Esports Virtual GP, o evento teve a primeira etapa em Sakhir, no Bahrein, com vitória do piloto de testes da Renault e que atualmente disputa a GP2, o chinês Guanyu Zhou. Participaram ainda o ex-Fórmula 1 Nico Hulkenberg, o goleiro do Real Madrid Courtois e o cantor Liam Payne, entre outros automobilistas e personalidades tanto do mundo real quanto da internet.



“Estamos muito satisfeitos por poder trazer algum alívio leve na forma do F-1 Esports Virtual GP, nestes tempos imprevisíveis, pois esperamos entreter os fãs que não participam da ação esportiva regular. Com todas as principais ligas esportivas do mundo incapazes de competir, é um ótimo momento para destacar os benefícios do eSports e a incrível habilidade que está sendo exibida”, declarou após a primeira prova o chefe de tecnologia digital da Fórmula 1, Julian Tan. “Estamos entusiasmados por poder voltar a ficar on-line novamente neste fim de semana para fornecer aos fãs alguma ação de corrida. Será formado um grid repleto de estrelas do passado, presente e futuro da Fórmula 1, além de grandes nomes do esporte e entretenimento. Esperamos ansiosamente proporcionar algum alívio, pois todos nós passamos por esses momentos difíceis juntos”, complementou ontem o profissional da F-1.



“Estou bastante animado para essa minha primeira corrida da F-1 virtual e pude perceber que o grid estará bem forte, com vários pilotos titulares das equipes, então será uma boa oportunidade para nos mantermos em ritmo de competição. Vamos acelerar no circuito da Austrália, uma pista que tem trechos bem interessantes e que mistura um traçado de rua com os tradicionais autódromos. Espero fazer uma boa estreia na F-1 virtual e vamos lutar para estar no pelotão da frente”, declarou Pietro Fittipaldi.



As redes sociais da Fórmula 1 realizarão a transmissão para os fãs. Antes de ser dada a largada, os competidores participarão de treino qualificatório para definição do grid de largada.