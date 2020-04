Grande ABC confirma 12 mortos pelo coronavírus

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



04/04/2020



O Grande ABC contabilizou quatro mortes ontem e chegou a 12 perdas em decorrência do novo coronavírus – aproximadamente 6% dos 219 óbitos no Estado. Boletins epidemiológicos enviados pelas sete prefeituras e transmissões realizadas pelos prefeitos apontaram que a Covid-19 já fez duas vítimas fatais em Santo André, duas em São Caetano, chegou a sete em São Bernardo e confirmou a primeira em Diadema.



“Infelizmente temos uma morte que soubemos hoje (ontem) e traremos amanhã (hoje), mais informações no 19º boletim”, declarou o prefeito Lauro Michels (PV) nas redes sociais.



A região alcançou ainda 170 casos confirmados (São Bernardo, com 51, e Santo André, com 50, lideram a lista do Grande ABC) e aguardam os resultados dos testes de 2.361 suspeitos de estarem com o novo coronavírus.



E em meio a tantos dados que evidenciam o crescimento e a expansão do vírus, Ribeirão Pires informou ontem que uma paciente de 38 anos foi recuperada da doença. Primeiro caso positivo entre moradores da cidade, ela teve alta, cumpriu a quarentena e está livre da Covid-19.



MAIS NÚMEROS

O Brasil atingiu a marca de 9.216 casos confirmados da Covid-19, sendo 4.048 deles somente no Estado de São Paulo. O País revelou que já chegam a 365 as mortes pelo novo coronavírus.



No mundo, somente ontem foram registrados quase 85 mil novos casos, alcançando 1.098.848 de pacientes que testaram positivo. Os Estados Unidos lideram o ranking de infectados, com 277.355 pessoas, seguidos por Itália (119.827), Espanha (119.199), China (81.639) e França (63.633). Na somatória, todos os países do globo têm 58.871 mortos.