São Caetano estima gastos contra Covid-19

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



04/04/2020 | 00:01



As medidas tomadas por São Caetano na luta contra a Covid-19, entre atos, compras de materiais, manutenção de aparelhos, preparação de hospitais e outros já custaram aproximadamente R$ 2,5 milhões ao município. A estimativa é da secretária de Saúde, Regina Maura Zetone (PSDB).



“A gente não colocou na ponta do lápis, mas acredito que já tenham ido pelo menos R$ 2,5 milhões com compra de equipamento, de testes, de insumos, EPIs (Equipamentos de Proteção Individual)”, contou ela, que explicou a origem dos recursos. “A verba do governo estadual (liberada pelo governador João Doria) chegou esta semana e estamos começando a usar agora na reposição dos EPIs, mas a gente já tinha utilizado grande parte do Tesouro municipal”, disse a secretária são-caetanense que, ontem, apresentou com exclusividade ao Diário como estão as instalações do Hospital São Caetano, localizado na Rua Espírito Santo, 277. O local, que já existe há seis décadas, vinha sendo utilizado para outras finalidades na saúde, agora será exclusivo para o combate ao novo coronavírus, servindo como hospital de campanha para casos de baixa complexidade.



Já foram instalados 50 leitos no terceiro andar do prédio, enquanto outros 50 foram comprados pela Prefeitura e serão colocados no quarto pavimento. A utilização dos espaços, entretanto, só ocorrerá em caso de necessidade – se os outros equipamentos de saúde da cidade estiverem ocupados. Assim, a capacidade de acomodações em São Caetano chegará a 400 – além destas 100, o município conta com 80 UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) e aproximadamente 220 leitos de enfermaria.



“O hospital de campanha é para casos mais leves, que precisam de internação, de observação ou até de isolamento do domicílio, porque, às vezes, o paciente nem tem gravidade de estar no hospital, mas mora com muita gente e não vai conseguir isolar a pessoa. É medida importante ter este hospital de retaguarda com 50, ampliando até 100 pacientes. Vamos ter atendimento até com certa folga, deixando reservado aos casos mais graves o complexo hospitalar municipal”, declarou a secretária. “(Se inicia o uso do hospital de campanha) Assim que se esgotarem os recursos do complexo hospitalar. Está longe disso por enquanto. Não sabemos se vai ter subida rápida na próxima semana, mas se acontecer aqui está com tudo preparado, inclusive com pessoal de nutrição dietética, pessoal da limpeza. Se acaso tivermos explosão no número de casos no fim de semana, já poderemos na semana que vem internar aqui os casos de baixa complexidade”, emendou.



Diferentemente de outras cidades, como Santo André, não haverá processo seletivo para contratação de profissionais deste hospital de campanha. “Já foi contratada empresa prestadora de serviço tanto de médico quanto de enfermagem”, concluiu Regina.

Secretária reforça alerta: fiquem em casa



A secretária de Saúde de São Caetano, Regina Maura Zetone (PSDB), reforçou o alerta para a população permanecer em isolamento social como forma de proteção e para evitar a proliferação do novo coronavírus. Segundo ela, muitos munícipes vêm desrespeitando as recomendações e saído às ruas, levando a vida normalmente.



“Uma parte (da população) tem atendido, outra não corresponde. Você vê pessoas andando de bicicleta, caminhando no parque, alguns idosos nos supermercados, casas lotéricas. Temos apelo a fazer: fique em casa”, afirmou Regina Maura.



Sem entrar em detalhes, a secretária explicou que as ações da Prefeitura e a adoção do isolamento social vêm tendo efeito. “Está dando certo, a gente tem esse reflexo dentro do hospital, mas só vai continuar dando se as pessoas ficarem em casa e se cuidarem”, reforçou.



Regina Maura ainda levantou situação hipotética para determinar que as pessoas sigam em suas residências. “O fato de duas famílias estarem em casa, isoladas, não as credencia a visitar uma à outra, porque no caminho acontecem as contaminações. Por exemplo: uma família está há mais de 15 dias em casa e tem familiares também isolados pelo mesmo período, eles podem se encontrar? Não devem. Fiquem cada um nas suas casas. É período, vai passar. Tenham paciência”, indicou a secretária de Saúde.



A Prefeitura vem realizando série de ações e deve divulgar em breve o número do Disk Coronavírus, com foco nos idosos e grupos de risco da doença, que oferece delivery de exames em casa. “Servirá para que a gente tenha os diagnósticos precoces e possa acompanhar os casos nos domicílios. Assim temos ampliação de leitos maior ainda, com acompanhamento tanto no caso clínico quanto dos isolamentos. Enfim, cercar a doença de todos os lados. Vamos ver se a gente consegue minimizar os efeitos desta pandemia no município”, finalizou.