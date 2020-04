03/04/2020 | 22:32



Os Estados Unidos registraram nesta sexta-feira, 3, quase 1,5 mil mortos por coronavírus em um dia, marcando um novo recorde no mundo, segundo uma contagem realizada pela Universidade Johns Hopkins.

Com 1.480 mortes entre quinta e sexta-feira às 20H30 (hora local), o número total de mortos no país desde o início da pandemia chega a 7.406, de acordo com o balanço da universidade.