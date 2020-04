Câmara aprova em 2º turno texto-base da PEC do Orçamento de Guerra

03/04/2020 | 22:07



Deputados votaram nesta sexta-feira, 3, o texto-base, em segundo turno, da proposta de emenda à Constituição (PEC) do Orçamento de Guerra. Foram 423 votos a favor e um contra.

Mais cedo, o plenário tinha aprovado por 505 contra 2 votos a proposta, em primeiro turno. Nenhum destaque foi aprovado e os parlamentares seguiram a votação para segunda fase, aprovando uma quebra de interstício.

Agora, a Casa avalia um destaque do PSOL e na sequência um do partido Novo. Ambos tratam sobre a possibilidade do BC comprar títulos de bancos. A tendência é ambos serem rejeitados.

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), quer votar ainda hoje a urgência do projeto de lei chamado de Plano Mansueto, de socorro aos Estados.