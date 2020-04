Ford vai produzir máscaras de proteção facial em suas fábricas

Da Redação, com assessoria

Do Garagem360



03/04/2020 | 20:18



Com o objetivo de ajudar no combate à pandemia da covid-19, a Ford anunciou que vai produzir, inicialmente, 50 mil máscaras de proteção facial. Elas serão feitas em suas instalações de Camaçari, na Bahia, e de Pacheco, na Argentina. O objetivo é ajudar a ampliar os equipamentos de segurança dos profissionais da saúde que atuam no tratamento de pacientes que contraíram a doença.

As máscaras, fabricadas com lâmina de acetato e peças de suporte, fazem parte dos itens de proteção individual mais requisitados no momento. A distribuição nos pontos de serviço será coordenada por meio das Secretarias de Saúde e da Cruz Vermelha.

A linha de produção para estas máscaras será formada única e exclusivamente por voluntários. Ela irá respeitar as regras de distanciamento social e terá protocolos de proteção. Também haverá processos de constante higienização pessoal e desinfecção do ambiente de trabalho.

Esta iniciativa é uma de várias que estão sendo implementadas pela empresa na América do Sul. No Brasil, a Ford também se uniu à força-tarefa formada pelo CNI/SENAI e outras empresas para a recuperação de respiradores mecânicos descartados ou com necessidade de manutenção, fundamentais no tratamento de pacientes com a covid-19.

Além disso, a companhia está disponibilizando veículos à Cruz Vermelha no Brasil, da Argentina, do Chile, da Colômbia e do Peru para auxiliar no trabalho com o transporte de equipes e suprimentos. A frota inclui os modelos Transit, Fusion, EcoSport, Ranger e Ka, além de uma ambulância.

Carros de resgate

