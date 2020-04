Diadema confirma primeira morte por Covid-19

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



03/04/2020 | 18:45



A Prefeitura de Diadema confirmou, na noite de hoje, a primeira morte de um morador da cidade causada por Covid-19. A vítima era um homem de 68 anos, que tinha diabetes e doença cardíaca. O munícipe estava internado em uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de São Bernardo desde o dia 30 de março e faleceu nesta sexta-feira (3). Segundo a administração, o resultado de exame positivo para Covid-19 chegou hoje.

A Secretaria de Saúde de Diademajá estava acompanhado o caso e e o resultado do exame chegou depois do fechamento do boletim feito pela Vigilância Sanitária. Até o momento, a cidade tem quatro casos confirmados da doença entre 422 notificações. Já foram descartadas 39 suspeitas e outras 364 seguem em investigação. Deste total, 39 pacientes estão internados. A prefeitura também apura se outras sete mortes têm relação com a doença.