Na crise, atacante do Guarani ajuda a combater a fome: 'Instrumento de Deus'

03/04/2020 | 18:42



Enquanto o futebol segue paralisado em decorrência da pandemia da covid-19, os jogadores estão em período de isolamento no mês de abril e treinam em casa. Em meio à crise na saúde pública no País e ao aumento do desemprego, graças ao fechamento do comércio, a preocupação com a fome vem à tona.

Sensibilizado pelo aumento da necessidade de fornecer alimento aos mais necessitados, Júnior Todinho, atacante do Guarani, colocou-se à disposição para doar.

"Se você está sem emprego, não recebe ajuda de ninguém e terminou o estoque de comida, por favor, não vai dormir sem comer! Me escreva em privado, sem constrangimento. O pouco que eu possa ter na minha casa tenho prazer em compartilhar com você", escreveu, em publicação no Instagram.

"Nós iremos superar este momento, tudo vai ficar bem, mas temos que estar unidos. Se você tem pode compartilhar uma refeição com alguém, copie esta mensagem. Entre em contato comigo pelo direct. Precisamos ser instrumentos de Deus", emendou o camisa 29.

Júnior Todinho vinha sendo o principal destaque do Guarani no Campeonato Paulista. Titular absoluto sob comando de Thiago Carpini, o atleta contabiliza seis gols em nove partidas e briga pela artilharia da competição. Valorizado, o atacante tem contrato com o clube campineiro até 30 de abril.