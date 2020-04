Do Diário do Grande ABC



04/04/2020 | 23:59



Já está disponível em português a versão beta aberta de Legends of Runeterra, primeiro jogo de cartas da Riot Games (estúdio responsável por League of Legends). A atualização com o novo idioma inclui variedade de recursos e conteúdos, além de diversos tabuleiros e guardiões para serem utilizados.

Qualquer pessoa pode criar uma conta e jogar gratuitamente o título em seu site oficial (playruneterra.com/pt-br). A edição completa tem previsão de ser apresentada ainda neste ano.