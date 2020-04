GM vai aplicar MP 936 em São Caetano

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



03/04/2020 | 18:38



A GM (General Motors), montadora norte-americana, vai aplicar a MP (Medida Provisória) anunciada pelo governo federal no início desta semana, que permite a redução de salários e carga horária. De acordo com o sindicato dos metalúrgicos da cidade, a medida foi tomada em reunião hoje por ser mais vantajosa para o funcionário do que o acordo anteriormente anunciado. Os colaboradores foram avisados por vídeo.

De acordo com o presidente da entidade Aparecido Inácio da Silva, o Cidão, não devem ocorrer mudanças do que já foi anunciado pela empresa. "Fizemos uma análise de que com a MP o trabalhador pode ficar isento da declaração de imposto de renda, o que neste momento representa um ganho importante nos salários", disse.

As regras valendo são as mesmas do lay-off (paralisação temporária do contrato de trabalho) que impacta a maior parte dos empregados horistas e mensalistas de todas as área e níveis do Brasil com redução salarial entre 5% e 25% do salário de acordo com faixa salarial.

A empresa ainda não confirmou oficialmente, mas afirmou, em nota, que está avaliando junto aos sindicatos as oportunidades estabelecidas pela MP 936, com o objetivo de adaptar as medidas aprovadas às novas regras apresentadas pelo governo.