Novela teen 'Malhação: Viva a Diferença' volta ao ar de maneira reduzida

Luís Felipe Soares



04/04/2020 | 23:58



A mudança na rotina de grandes produções tem movimentado a programação da TV. A Globo teve que alterar seu calendário em torno das novelas e preparou versões especiais de sucessos recentes para ‘tapar buraco’ enquanto as novas histórias inéditas não vão ao ar. 0 seriado teen Malhação também faz parte da lista e a atual temporada Toda Forma de Amar teve seu fim antecipado para agilizar a grade.

A saída da emissora é apostar em Malhação: Viva a Diferença, exibida originalmente entre maio de 2017 e março de 2018. Considerada uma das etapas mais populares das quase três décadas do programa, terá reestreia amanhã, indo ao ar de segunda a sexta-feira, sempre por volta das 17h30, com cerca de 30 minutos de duração.

A história contou com pouco mais de 200 capítulos, sendo que nem todos serão apresentados desta vez. Na cidade de São Paulo, Tina (Ana Hikari), Ellen (Heslaine Vieira), Benê (Daphne Bozaski), Keyla (Gabriela Medvedovski) e Lica (Manoela Aliperti) têm seus caminhos cruzados dentro de um vagão no Metrô, onde Keyla realiza o parto prematuro de seu filho e é amparada pelas novas amigas. Viva a Diferença venceu o prêmio de melhor série no Emmy Kids Internacional 2018.

Um spin-off (atração derivada de um show original) do programa está pronto para ser lançado. Trata-se de As Five, que se passa seis anos após a trama regular e promete explorar o período mais adulto das protagonistas. O seriado fará parte da plataforma Globoplay e será lançado neste ano, mas sem data definida.