Jovens infectados em estado de alerta

Luís Felipe Soares



04/04/2020 | 23:57



A epidemia da Covid-19 continua e novas informações sobre o impacto da doença são descobertas com o tempo. Os cientistas precisam reunir dados e analisar casos para tentar saber ao máximo de que forma o novo coronavírus age dentro do corpo humano. Depois de meses após seu surgimento, pesquisas mais completas começam a surgir, incluindo as feitas de olho na saúde infantil.

Publicado na revista acadêmica on-line Pediatrics, ligada à Academia Norte-americana de Pediatria, estudo avaliou 2.143 casos de jovens com idade inferior a 18 anos relatados aos centros chineses de controle e preservação de doenças a partir de 8 de fevereiro. A China é o país de origem do vírus.

Quase metade dos pacientes apresentou sintomas leves, incluindo febre e tosse. Cerca de 39% ficaram moderadamente doente, com complicações mais chamativas, como quadro de pneumonia. Não apresentaram qualquer tipo de problema perto de 4% dos analisados.

O que chama a atenção é o fato de que 125 jovens desenvolveram infecção considerada grave, com 13 deles aparecendo em perigoso estado crítico. Desse grupo, 60% das crianças tinham 5 anos ou menos.

Os dados alertam para o fato de que menores de idades também podem ficar muito doentes por causa da Covid-19, uma vez que grande parte dos casos dos infectados infantis não apresenta sintomas ou apenas parte deles. Há casos de mortes de jovens e crianças, o que deixa todas as idades em alerta.