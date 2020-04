O que é jornalismo?

Luís Felipe Soares



O jornalismo é a ferramenta que as pessoas têm para troca de informações verdadeiras por meio de notícias e dados em plataformas distintas. Funciona como instrumento para tomar conhecimento sobre questões relevantes dentro de diferentes temas, como cidades, política, economia, esportes, cultura e ciência, que acontecem nos municípios, Estados, países e em todo o mundo. Esse tipo de serviço busca ouvir e entender pensamentos de vários profissionais, casos de pesquisadores, médicos e professores, para debater o conhecimento junto ao público comum de maneira mais clara possível.

Quem deseja trabalhar na área precisa ser curioso, além de gostar de ler e escrever. Estar antenado no que ocorre no mundo ao seu redor – e além – também é um diferencial. Algumas universidades oferecem o curso de jornalismo como formação superior, onde as aulas visam a formação do aluno em repórter pronto para produzir notícias. Detalhe que parte do segredo do jornalista é tentar enxergar a informação que poucos conseguem descobrir.

É necessário aprender sobre as características de todas as plataformas de mídia: impresso, rádio, televisão e internet. O trabalho com desenvolvimento de texto escrito, áudios e vídeos faz parte da formação para a profissão. A mescla de atividades nos últimos anos caracteriza o chamado repórter multimídia, capaz de atuar em várias áreas quando possível.

A busca por fatos e dados verdadeiros e que sejam de interesse público sempre movimentou a sociedade. O jornalismo contribui ao tomar contato com os problemas e publicar as informações mais adequadas à realidade das pessoas que vivem em diferentes espaços. O surgimento da pandemia da Covid-19, por exemplo, faz com que a atividade ganhe força na medida em que a comunidade civil precisa fugir de boatos e encontrar fontes informativas seguras.

As chamadas fake news (notícias falsas, em tradução do inglês para o português) se propagam, principalmente, por meio de ferramentas ligadas à internet, incluindo redes sociais, como o aplicativo de mensagens WhatsApp. Parte da ação de um jornalista é combater essa propagação de dados errados ou inventados com a apuração e divulgação de fatos verdadeiros. O público pode ajudar não disseminando informações sem antes checar se são reais ou não.

Consultoria de Eduardo Grossi, jornalista, professor e coordenador do curso de jornalismo da Umesp (Universidade Metodista de São Paulo), em São Bernardo.