Médicos e enfermeiros na Espanha dançam música de Beyoncé em vídeo

03/04/2020 | 17:11



Com a pandemia do novo coronavírus, médicos, enfermeiros e outros profissionais da área de saúde têm atuado de forma constante em hospitais, atendendo os casos da doença. Em meio ao ambiente estressante e cansativo, diversos vídeos têm sido publicados em redes sociais mostrando os profissionais dançando como forma de relaxamento e distração.

É o caso de uma publicação que viralizou na internet na terça-feira, 31, que mostra um grupo de médicos e enfermeiros espanhóis dançando a música Single Ladies, da cantora Beyoncé. O vídeo foi publicado pelo artista Alejandro Sanz. "Conservar o bom humor também é um ato de valentia", disse ele.

Na rede social Tik Tok, o médico Jason Campbell tem feito sucesso publicando vídeos em que aparece interagindo e dançando com colegas do hospital em que trabalha, no Estado de Oregon, nos Estados Unidos. Alguns dos seus vídeos já possuem mais de dois milhões de visualizações.

"Nós gostaríamos de agradecer pelo apoio para nossas danças e esperamos que nesses momentos difíceis elas consigam gerar um sorriso em vocês", disse Campbell em entrevista para o jornal The Oregonian.