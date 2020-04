Ana Maria Braga ganha bolo de aniversário no hospital e atualiza fãs: Quarta quimio

03/04/2020 | 17:11



Na última quarta-feira, dia 1º, Ana Maria Braga completou 71 anos de idade! E mesmo lutando contra um novo câncer no pulmão, a apresentadora não deixou de comemorar a data. Internada em um hospital para fazer sessões de quimioterapia, ela acabou ganhando um bolo da equipe médica!

Surpresa da equipe do hospital! Adorei!! Obrigada!! Quarta quimio, escreveu na legenda, explicando aos seus seguidores que estava na quarta sessão do tratamento.

Nos comentários, alguns famosos celebraram a foto!

Joaquim Lopes e Astrid Fontenelle escreveram:

Força, ANA!!!

Parabéns, querida! Estamos na torcida! Logo você estará recuperada, postou Luisa Mell.

Eu amo você, rainha, disse Fiorella Matheis.

Lembrando que, no começo do ano, Ana Maria anunciou que havia descoberto um novo câncer em seu pulmão. Após tirar férias para se cuidar, a apresentadora voltou ao Mais Você, mas logo depois, entrou em quarentena e foi afastada da atração, justamente por ser do grupo de risco em meio à pandemia do novo coronavírus.