Neusa Borges chama Ailton Graça de falso: - A única pessoa que me deu tristeza nesses 60 anos de carreira

03/04/2020 | 17:10



Neusa Borges participou do programa Sensacional, da Rede TV!, na última quinta-feira, dia 2. Em entrevista à apresentadora Daniela Albuquerque, a atriz de 72 anos de idade afirmou que não tem proximidade com nenhum outro ator.

- Na minha agenda, não tem telefone de artista nenhum. Para mim, os artistas são meus colegas de trabalho. Artista é um bicho muito falso. São amigos enquanto todo mundo tem dinheiro, quando passa isso, tchau, disparou.

Mesmo assim, Neusa possui alguns amigos conhecidos e amados pelo público.

- Tem uma pessoa que eu tenho como filho hoje, que eu amo de paixão. Alexandre Pires. Esse me tirou do fundo do poço, e não pestanejou. Nem ele, nem o Elymar Santos, e o jogador [Freddy] Rincón.

A artista também contou que nunca contracenou com alguém com quem tinha brigado, mas que se decepcionou com Ailton Graça durante as gravações da novela América.

- Aconteceu de eu me aborrecer durante as gravações. Fiquei magoada depois que terminou uma novela. [...] Estava fazendo América, onde eu era a Dona Diva, a mãe do Feitosa, que era o Ailton Graça. Fiquei muito magoada, muito magoada mesmo com ele. Ele foi muito falso comigo. [Na hora de contracenar] eu deixo para lá. Se precisar, falo que amo, beijo na boca, faço tudo. Mas foi a única pessoa que me deu tristeza nesses 60 anos de carreira. Foi grave. Ninguém é maluco, deve saber muito bem aquilo que fala, o que faz, disse, confessando ainda que não perdoaria o ator.

Neusa ainda fez um desabafo ao dizer que não sabe o motivo de nunca ter um contrato fixo dentro da Rede Globo; a atriz sempre trabalhou por obra.

- Eu queria descobrir isso antes de morrer, porque fiquei praticamente 50 anos ali dentro. Fiz grandes trabalhos, com certeza. E nesses 50 anos, eu nunca mamei na teta da Globo. Sempre dei à Globo os meus trabalhos, belos trabalhos.