Mercedes-Benz anuncia prorrogação de férias coletivas

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



03/04/2020 | 15:16



A Mercedes-Benz, montadora alemã com fábrica em São Bernardo, anunciou que vai prorrogar as férias coletivas para os trabalhadores da planta por causa da pandemia de Covid-19. Inicialmente, o mecanismo iniciado no dia 23 de março deveria durar somente por 20 dias, mas a empresa anunciou, há pouco, que os colaboradores devem ficar em casa até 4 de maio, mas o retorno depende da situação do país.

"O atual cenário traz grandes preocupações com nossos colaboradores e também, como não poderia deixar de ser, com a saúde financeira da empresa. Nesse contexto, vamos iniciar um processo de negociação com os sindicatos a fim de definir alternativas de gestão de mão de obra que possibilitem ajustar nossos atuais custos e volumes de produção à atual realidade", informou a Mercedes.

Atualmente todas as fábricas automotivas da região estão com a produção paralisada, mas somente a GM (General Motors), em São Caetano, anunciou a suspensão temporária de contrato de trabalho com redução de 5% a 25% nos salários. As demais optam por folgas ou férias coletivas. "A Mercedes-Benz reafirma, assim, seu compromisso de responsabilidade com todos os seus colaboradores no Brasil", divulgou, em nota.