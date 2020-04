Gabi Martins é o novo Anjo do BBB20!

03/04/2020 | 15:10



Gabi Martins é o novo Anjo do Big Brother Brasil 20! A cantora foi a mais rápida na prova que aconteceu nesta sexta-feira, dia 3, e ganhou a oportunidade de salvar alguém da formação de paredão desta noite.

A dinâmica da prova era a seguinte: após assistirem a um clipe com vários looks jeans, os participantes deveriam montar um quebra-cabeça com modelitos jeans. Além de montar corretamente, eles também deveriam apertar um botão. Quem vencesse, além do Anjo, ganharia um prêmio de cinco mil reais.

Para montar o quebra-cabeças, os competidores deveriam encaixar bem as peças, usá-las uma de cada vez, não deixar peças no chão e sempre devolver as peças que não fossem usar. Cada brother tinha o mesmo número de peças, mas cada look jeans era diferente.

Os sorteados para participar da prova foram Gabi, Rafa, Marcela, Mari e Babu. Eles também sortearam a ordem das raias que jogariam.

E aí, para quem você acha que Gabi dará o Anjo?