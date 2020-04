Deputado estadual Thiago Auricchio propõe horário exclusivo para idosos em comércio

Do Diário do Grande ABC



03/04/2020 | 14:33



Apesar de a recomendação de ficar em casa, muitas pessoas com mais 60 anos não conseguiram encontrar quem faça compras de itens essenciais durante a pandemia do novo coronavírus. Algumas estabelecimentos já reservaram horários específicos e exclusivos para este grupo, mas o deputado estadual Thiago Auricchio (PL) sugere que seja algo previso em lei. Ele protocolou, na Assembleia Legislativa de São Paulo, proposta neste sentido. “A ideia é que os estabelecimentos reservem parte do seu funcionamento apenas para essas pessoas e dessa forma atenda esse público sem aumentar um risco de exposição desnecessária com outros grupos”, explica o parlamentar, que também é vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor.

A iniciativa prevê que a medida seja adotada por supermercados, hipermercados, mercearias, padarias, peixarias, açougues e estabelecimentos similares, enquanto durar a pandemia da Covid-19. Pelo projeto, esses comércios deverão reservar suas duas primeiras horas de atividade, contadas da abertura, para o atendimento específico. “Queremos ampliar para todos os locais e facilitar a vida das pessoas com idade acima 60 anos. Esse grupo tem maior chance de complicações pelo novo coronavírus e precisamos de alguma forma reduzir o risco de contaminação em que está exposto. Vamos trabalhar pela sua aprovação o mais breve possível”, pontua Thiago Auricchio

SANITIZAÇÃO

Além desta proposta, Auricchio também apresentou, em março, projeto que prevê reduzir a transmissão do Covid-19 no Estado, com o PL 69/2020, que cria a Política de Sanitização de Ambientes. A medida também já está sendo adotada por algumas prefeituras, como Santo André. “A ideia é que locais públicos e privados com grande aglomeração de pessoas passem por processo com a limpeza de paredes, tetos e móveis para reduzir a quantidade de microrganismos presentes nesses locais. Acredito que devemos em breve votar essa matéria”, afirma o parlamentar. Atualmente, o projeto está em análise na Comissão de Constituição, Justiça e Redação.