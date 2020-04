Diadema abre pontos para doações no modelo ‘drive-thru’

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



03/04/2020 | 14:10



A partir desta sexta-feira (3), a Prefeitura de Diadema e o FSS (Fundo Social de Solidariedade) do município disponibilizam dois pontos de Drive Thru Solidário para recebimento de doações, sendo um na sede da administração e outro na Fundação Florestan Fernandes. Os serviços funcionam de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Nos pontos, profissionais retiram os donativos sem que o doador precise sair do automóvel. A população pode doar alimentos, itens de higiene, material de limpeza e tecidos para confecção de máscaras caseiras.

As doações serão separadas e encaminhadas a famílias em situação de vulnerabilidade em razão da pandemia da Covid-19. “A população precisa estar unida e seguir todas as recomendações para evitar a transmissão da doença. Além disso, é um período difícil para muitas famílias na cidade. A doação pode ajudar quem mais precisa nesse momento”, afirmou a presidente do Fundo Social, Caroline Rocha. A ação também tem o apoio da (Fundação Florestan Fernandes).

O município decretou situação de emergência em 18 de março (Decreto Municipal nº 7.709) e, seis dias depois, estado de calamidade pública (Decreto Municipal nº 7.715 de 24 de março de 2020). De acordo com o Boletim Epidemiológico Covid-19 de 2 de abril, Diadema registra quatro casos confirmados da doença.

Os pontos de arrecadação do ‘drive-thru’ solidário são na Rua Almirante Barroso, 111, Vila Santa Dirce e na rua Manoel da Nóbrega, 1149, no Centro.