Fora do BBB20, Felipe Prior reúne 200 mil pessoas em live com Gabriel Medina e é elogiado por Anitta

03/04/2020 | 14:10



Seria Felipe Prior um dos participantes mais adorados de todas as edições do Big Brother Brasil? O arquiteto já passa de cinco milhões de seguidores no Instagram e ganhou popularidade também entre os famosos, principalmente dos grandes nomes do esporte, como é o caso do jogador Neymar Jr. Em entrevista ao jornal Extra, inclusive, Prior incluiu algumas celebridades na sua lista de escalação dos sonhos, caso fosse jogar uma partida de futebol em breve:

- Toda a base do Corinthians, pode botar aí [risos]. Além disso, o menino Ney, o cantor Thiaguinho, Nego do Borel, Gabigol como atacante, Gabriel Medina como lateral, Dentinho. E Anitta seria técnica do meu time.

Por mais inusitado que pareça, o nome de Anitta tem uma explicação:

- Ela me mandou uma mensagem elogiando minha participação e me dando parabéns pela pessoa que eu mostrei ser. Acho que ela faria um bom trabalho [risos].

Na última quinta-feira, dia 2, Prior ainda participou de uma live com Gabriel Medina no Instagram. A interação entre os dois reuniu cerca de 200 mil pessoas, que assistiram à conversa simultaneamente! Medina ainda convidou o arquiteto para pegar uma onda com ele - e fez questão de também chamar Babu Santana, amigo de Prior dentro do BBB.

Sucesso y sucesso, né?