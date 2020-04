Após pedir para as pessoas ficarem em casa, apresentadora é vista na rua e xinga fotógrafo

03/04/2020 | 14:11



Apesar das recomendações da Organização Mundial da Saúde para que as pessoas fiquem em casa o máximo possível, por conta da pandemia do coronavírus, algumas celebridades acabaram desobedecendo a quarentena.

A apresentadora da Globo Renata Ceribelli, por exemplo, foi vista no dia 1º de abril se exercitando na Lagoa Rodrigo de Freitas, zona sul do Rio de Janeiro. Mas segundo informações da colunista Fábia Oliveira, ela não gostou nem um pouco do flagra e xingou muito o paparazzo que fez os cliques.

Vale citar que Renata, dias atrás, fez um post em seu Instagram incentivando as pessoas a ficarem em casa. Junto com uma foto sua, ela escreveu o seguinte:

E assim, vou vendo e sentindo da janela de casa o outono de 2020 passar... Que passe. E logo. E que voltemos melhor do que antes.

Além disso, ela usou hashtags com pandemia e fica em casa.