Flávia Pavanelli chora após cair em pegadinha inusitada de seu noivo no TikTok

03/04/2020 | 14:10



O Dia da Mentira já passou, mas isso não quer dizer que as pegadinhas acabaram! Flávia Pavanelli, por exemplo, fez os internautas rirem na última quinta-feira, dia (2) ao mostrar em seu TikTok uma brincadeira feita pelo noivo, o empresário Junior Mendonza, que acabou pegando-a de surpresa.

No registro, Junior joga uma série de bolinhas de pingue-pongue para que Flávia tente acertá-las em um lixo. O detalhe é que a atriz faz isso com a cabeça e acaba não percebendo quando uma das bolinhas era, na verdade, um ovo vencido.

Além do vídeo, Flávia também chamou a atenção recentemente ao surgir com um visual diferente! Em seu Instagram, os internautas perceberam que sua boca estava um pouco maior do que o normal e, ao ser questionada, a atriz confirmou que colocou preenchimento labial.