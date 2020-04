São Bernardo terá novo espaço para tratar Covid-19

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



03/04/2020 | 13:55



São Bernardo ganhará reforços no combate ao novo coronavírus. A prefeitura reformará o Hospital Anchieta (Rua Silva Jardim, 470) para que se transforme em um dos equipamentos de tratamento de infectados pela Covid-19.

Será realizada a instalação de 100 leitos, dos quais 19 serão de UTI (unidade de terapia intensiva). A obra está em período de contratação e será custeada pelo município. O valor é de cerca de R$ 6 milhões. A ideia da prefeitura é que dentro de 60 dias seja possível disponibilizar os serviços.

“Tomamos esta decisão com o intuito de ampliar a nossa rede. A nova estrutura estará preparada para ofertar 100 leitos. Estamos otimistas que, no menor tempo possível, possamos estar atendendo pacientes de Covid–19, no local”, disse o secretário de Saúde, Dr. Geraldo Reple Sobrinho.

Hoje o espaço serve para realizar atendimentos aos pacientes com câncer, com sessões de quimioterapia e tratamento ambulatorial. Enquanto o local for dedicado ao tratamento por conta do novo coronavírus, os pacientes do setor oncológico serão acolhidos no Hospital de Clínicas do município.