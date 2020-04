Venda de veículos novos fecha março com queda de 19,11%

Da Redação, com assessoria

Do Garagem360



03/04/2020



Segundo os dados divulgados pela Fenabrave, as vendas de automóveis e comerciais leves (que inclui as picapes) sofreu queda de 19,11% apenas no mês de março. As duas categorias somadas tiveram 155.810 unidades emplacadas no último mês. Em fevereiro, foram 192.627 emplacamentos.

Queda na venda de veículos novos

Segundo o presidente da FENABRAVE, Alarico Assumpção Júnior, a pandemia da covid-19 impactou diretamente os números de vendas. “Nosso setor, que representa 4,5% do PIB e gera, diretamente, mais de 315 mil empregos, por meio de 7,3 mil concessionárias, está, praticamente, paralisado, em função dos decretos de quarentena. Apenas algumas concessionárias estão com as oficinas abertas, para atender caminhões, ambulâncias e outros veículos essenciais para serviços de primeira necessidade, como os ligados à saúde e alimentação”, disse.

Assumpção Júnior diz que ainda não é possível revisar as projeções do setor para o ano de 2020, em função da falta de previsibilidade de retorno do comércio e dos reais impactos ao final do período de quarentena. “Sabemos que a prioridade é a saúde da população, mas, a continuar como está, em um mês de estagnação, cerca de 20% dos empregos do nosso setor podem ser comprometidos, pois os concessionários estão sem receita e, ao contrário, têm despesas fixas. Por enquanto, as concessionárias estão segurando a situação como podem, antecipando férias, utilizando banco de horas, mas chegará um momento em que isso não se sustentará”, afirmou.

Medidas para atenuar a crise

De acordo com a Fenabrave, a federação tem negociado medidas para atenuar a crise. Entre os pedidos, direcionados aos estados e municípios, estão alguns já atendidos, como a autorização de funcionamento das oficinas, em algumas cidades, para a realização de serviços essenciais e de garantia. Outros pedidos têm sido encaminhados às autoridades e entidades ligadas ao Setor, como, por exemplo:

Suspensão de pagamento do IPVA, aos estados;

Linha de crédito especial, ao BNDES, para empresas do setor;

Desoneração de folha de pagamentos e encargos ao Governo Federal, a quem está sendo solicitada e, ainda, a redução ou postergação de tributos, por 120 dias;

Solicitação, às entidades que representam as Instituições Financeiras, para que não elevem as taxas de juros, tanto para empresas como para pessoas físicas;

Solicitação de liberação de crédito, às Instituições Financeiras, para a comercialização de tratores e máquinas agrícolas sem o registro das cédulas em cartório.

Na galeria, confira os carros mais vendidos na América Latina em 2020, segundo os dados da consultoria Focus2Move.

Foto: Divulgação 1- Chevrolet Onix: 43.341 unidades Foto: Divulgação 2- Ford Ka: 24.034 unidades Foto: Divulgação 3- Nissan Versa: 23.208 unidades Foto: Divulgação 4- Toyota Hilux: 20.067 unidades Foto: Divulgação 5- VW Gol: 18.044 unidades Foto: Divulgação 6- Chevrolet Onix Plus: 17.845 unidades Foto: Divulgação 7- Renault Kwid: 16.981 unidades Foto: Divulgação 8- Hyundai HB20: 15.215 unidades Foto: Divulgação 9- Nissan Kicks: 14.843 unidades Foto: Divulgação 10- Chevrolet Beat: 14.816 unidades Foto: Divulgação 11- VW Polo: 14.588 unidades Fotos: Divulgação 12- Toyota Corolla: 13.316 unidades Foto: divulgação 13- Chevrolet Aveo: 12.983 unidades Foto: Divulgação 14- Fiat Argo: 12.355 unidades Foto: Divulgação 15- Jeep Renegade: 12.182 unidades Foto: Divulgação 16- Fiat Strada: 11.689 unidades Foto: Divulgação 17- Renault Sandero: 11.628 unidades Foto: Divulgação 18- Kia Rio: 11.578 unidades Foto: Divulgação 19- VW T-Cross: 11.546 unidades Foto: Divulgação 20- Fiat Toro: 11.492 unidades Foto: Divulgação 21- Hyundai Creta: 11.306 unidades Foto: Divulgação 22- Toyota Yaris: 11.243 unidades Foto: Divulgação 23- Nissan NP300 (Frontier): 10.243 unidades Foto: Divulgação 24- Fiat Mobi: 10.620 unidades Foto: Divulgação 25- Nissan March: 10.570 unidades Foto: Divulgação 26- Jeep Compass: 10.500 unidades Foto: Divulgação 27- Honda HR-V: 10.444 unidades Foto: Divulgação 28- Ford EcoSport: 9.151 unidades Foto: Divulgação 29- VW Virtus: 9.070 unidades Foto: Divulgação 30- VW Saveiro: 8.876 unidades Foto: Divulgação 31- Ford Ranger: 7.526 unidades Foto: Divulgação 32- Renault Duster: 7.125 unidades Foto: Divulgação 33- Toyota RAV4: 7.080 unidades Foto: Divulgação 34- VW Vento: 6.863 unidades Foto: Divulgação 35- VW Jetta: 6.276 unidades Foto: Divulgação 36- Kia Sportage: 6.251 unidades Foto: Divulgação 37- VW Amarok: 6.076 unidades Foto: Divulgação 38- Renault Logan: 6.020 unidades Foto: Divulgação 39- Honda Civic: 5.595 unidades Foto: Divulgação 40- Hyundai Accent: 5.462 unidades Foto: Divulgação 41- Suzuki Swift: 5.457 unidades Foto: Divulgação 42- Fiat Cronos: 5.376 unidades Foto: Divulgação 43- Chevrolet Spark: 5.255 unidades Foto: Divulgação 44- Hyundai Grand i110: 5.207 unidades Foto: Divulgação 45- VW Fox: 5.141 unidades Foto: Divulgação 46- Chevrolet S10: 4.987 unidades Foto: Divulgação 47- Renault Oroch: 4.975 unidades Foto: Divulgação 48- Honda CR-V: 4.961 unidades Foto: Divulgação 49- Mazda3: 4.943 unidades Foto: Divulgação 50- Nissan Sentra: 4.928 unidades