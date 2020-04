Pampa, D-20 e Fiorino: relembre picapes do passado que deixaram saudade

Leo Alves

Do Garagem360



03/04/2020 | 13:48



Por serem veículos utilitários versáteis, as picapes conquistaram uma legião de fãs em todo o planeta, já que podem ser utilizadas tanto no trabalho quanto no dia a dia. No Brasil, elas existem desde os primórdios da indústria. Dessa forma, inúmeros modelos marcaram época e deixaram saudade.

Na galeria especial do Garagem360, confira algumas picapes que fizeram história.

Picapes do passado

Foto: Divulgação Chevrolet 3100, que ficou conhecida como Marta Rocha, nome da Miss Brasil de 1954 – que na verdade chama-se Martha Foto: Divulgação Chevrolet C10 Foto: Divulgação Chevrolet C10 Foto: Divulgação Chevrolet A/C/D-20 Foto: Divulgação Chevrolet A/C/D-20 Foto: Divulgação Chevrolet A/C/D-20 Foto: Divulgação Chevrolet Chevy 500 Foto: Divulgação Chevrolet Chevy 500 Foto: Divulgação Chevrolet Corsa Pick-Up Foto: Divulgação Chevrolet Silverado Foto: Divulgação Chevrolet Silverado Foto: Divulgação Dodge Dakota Foto: Divulgação Dodge Dakota Foto: Divulgação Dodge Dakota Foto: Divulgação Fiat 147 Pick-Up Foto: Divulgação Fiat 147 Pick-Up Foto: Divulgação Fiat 147 Pick-Up Foto: Divulgação Fiat Fiorino Foto: Divulgação Fiat Fiorino Foto: Divulgação Fiat Fiorino Foto: Divulgação Willys Rural Pick-Up/Ford F-75 Foto: Divulgação Willys Rural Pick-Up/Ford F-75 Foto: Divulgação Ford F-1000 Foto: Divulgação Ford F-1000 Foto: Divulgação Ford F-1000 Foto: Divulgação Ford Pampa Foto: Divulgação Ford Pampa Foto: Divulgação Ford Pampa Foto: Divulgação Ford Courier Foto: Divulgação Ford Courier Foto: Divulgação Ford F-250 Foto: Divulgação Ford F-250 Foto: Divulgação Peugeot 504 Pick-Up Foto: Divulgação Peugeot 504 Pick-Up Foto: Divulgação Peugeot 504 Pick-Up