Angélica mostra aula de dança online da filha e fala sobre quarentena: - Experiência enriquecedora para a gente como família

03/04/2020 | 12:11



Por conta das medidas de isolamento, todos estão tendo que adaptar suas atividades cotidianas para que elas possam ser feitas de modo remoto. As celebridades não são exceção a essa regra, como provou a apresentadora Angélica.

Na última quarta-feira, dia 1º, ela postou um vídeo no Stories de seu Instagram mostrando a filha caçula, Eva, que aparece se alongando, prestes a começar uma aula de jazz com a professora e mais alunas pelo computador. A garota estava com o cabelo preso, e usava um collant próprio para a dança.

Além disso, a família também teve que se adaptar para manter a rotina de estudos das crianças. Em conversa com o jornal Extra na última terça-feira (31), a apresentadora falou que, durante a quarentena, possui uma nova função:

- Nesse momento de isolamento, a gente teve que fazer uma rotina especial. São três crianças em casa em período escolar. Então a gente fez um planejamento de horários, de estudos e de atividades. As aulas estão sendo em casa e a professora sou eu.

Com o maior tempo de convivência e interação, e do aumento de experiências e tarefas compartilhadas, Angélica também relata que a família está aprendendo uma valiosa lição durante a quarentena:

- Nós estamos conseguindo ficar juntos, driblar esse período juntos. Está sendo uma experiência enriquecedora para a gente como família.

Vale lembrar que a irmã de Angélica foi diagnosticada com o novo coronavírus.