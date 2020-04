Internautas apontam vestígios de que Boca Rosa e Guilherme Napolitano estariam juntos

03/04/2020 | 12:10



Como você viu, a participação de Boca Rosa e Guilherme Napolitano causou polêmica no BBB20. Durante uma festa, a influenciadora digital afirmou que iria beijar o modelo, mesmo namorando, na época, com Diogo Melim, um dos integrantes da banda Melim. Dentro do reality, Guilherme também estava comprometido, já que tinha um relacionamento de idas e vindas com a cantora Gabi Martins. Essa situação fez com que o público sentisse que estava assistindo a um triângulo amoroso no programa - e foi um dos motivos que levaram à eliminação dos dois competidores.

E se você acha que essa história acabou, está muito enganado! Recentemente, alguns internautas apontaram vestígios de que Boca Rosa e Gui estariam juntos. Segundo informações do colunista Leo Dias, os dois apareceram bebendo o mesmo vinho na mesma noite, o que deixou muitos fãs com uma pulguinha atrás da orelha. Coincidência demais, não é?

Além disso, o jornalista afirma que recebeu relatos de que os dois estariam se encontrando fora da casa mais vigiada do Brasil. Será mesmo?

Procurada, as assessorias de imprensa de Boca Roca e Guilherme Napolitano ainda não foram encontradas para comentarem o assunto. Vale lembrar que nenhum deles se manifestou publicamente e a suposta relação também não foi confirmada.