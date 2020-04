Rafa propõe ajudar Babu a ganhar carro após brother perder liderança no BBB20 e família do ator se posiciona: Favelas estão precisando

03/04/2020 | 12:10



Babu Santana pode até pensar que não tem sorte nenhuma no BBB20, mas fora do confinamento, o público está se mobilizando para o ator conseguir o tão sonhado carro próprio! Depois de ter sido derrotado por Flayslane na prova do líder na noite da última quinta-feira, dia 2, e perder a chance de levar para casa um carro zero-quilômetro, Babu se isolou do restante da casa e ficou chorando sozinho no quarto.

Rafa Kalimann, que já havia vencido Babu em uma prova e ganhado um carro, foi uma das sisters que se solidarizou com a falta de sorte do carioca. Em bate-papo com as meninas, ela disse que o ajudaria com seu trabalho de influenciadora digital quando saísse do programa.

- Eu queria que fosse o Babu muito! Tadinho cara, ele sempre bate na trave e ele ficou namorando (o carro). Olha,vou falar para vocês, eu vou sair daqui e vou fazer alguma coisa, vou fazer uma campanha para dar um carro para ele. Nem que eu faça vaquinha, rifa, sei lá...venda o meu trabalho, disse.

Ela ainda cogitou propor uma permuta com a marca que patrocionou a prova no programa, em troca de um automóvel para o ator. E também explicou que só não repassou o carro que havia ganhado no programa para Babu, pois havia prometido que daria para o pai.

Mas a beldade nem imagina que os internautas aqui fora já se movimentaram para ele ganhar o carro. Durante a noite, uma vaquinha online foi criada para que as pessoas pudessem doar dinheiro para a compra do automóvel, até Gabriel Medina chegou a compartilhar a campanha em suas redes sociais.

Mais tarde, uma start up que trabalha com carros, apoiou a atitude de Rafa e disse que Babu já faturou um carro deles.

Eu não aguentei! Babu Santana, nós não queremos mais te ver chorando. Quando você sair da casa do BBB20, seu carro zero está te esperando. Um presente nosso para você, disse a empresa.

Muitos internautas não acreditaram na publicação, apostando que seria marketing do perfil na rede social. Para garantir a promessa, o CEO e fundador da startup, gravou um vídeo e reforçou que Babu iria ganhar o presente quando deixasse a competição.

A equipe de Babu ainda não se manifestou sobre o presente dado pela empresa, no entanto, alertou os internautas sobre as vaquinhas que surgiram na internet. Em comunicado, a família do ator pediu que o valor arrecado fosse revertido para comunidades que estão precisando de alimentos e itens de limpeza em meio à pandemia do novo coronavírus.

Família, se liga! Pedimos pra que não doem para nenhuma iniciativa que apareça como vaquinha para o Babu ganhar um carro ou algo nesse sentido. A gente fica felizão com essa mobilização, mas aproveita pra fazer uma vaquinha que vai deixar o Babu ainda mais feliz: Junta essa vontade, amigos e família e doe alimentos e produtos de limpeza para as comunidades. As favelas, periferias de todo Brasil estão precisando. Doe esse valor que você daria pra ajudar no carro para os pequenos comerciantes, os líderes que estão fazendo arrecadações e tantas outras pessoas que estão pedindo agora. O Alemão, por exemplo, nunca precisou de tantas doações como agora.Conhece comunidades que estão necessitando de apoio? Deixa aqui nos comentários o @. Mais uma vez, agradecemos demais esse amor. Vamos só direcionar ele pro lugar certo agora. O carro vocês ajudam a gente a pedir pra @fiatbr ;)

Logo em seguida, o link da vaquinha online mudou sua proposta e agora tenta arrecadar o valor de mais de 65 mil reais para as comunidades e favelas do Brasil. Até o momento desta publicação, apenas dois mil e quinhetos reais haviam sido arrecadados.