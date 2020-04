Flayslane é a nova líder do 'Big Brother' e ganha carro

03/04/2020 | 11:52



Flayslane é a nova líder do BBB 20. Ela conquistou a liderança após uma prova de sorte dividida em três etapas, na qual os participantes escolhiam uma chave para tentar ligar um carro. Quem não conseguisse, era eliminado da prova. Além da vantagem competitiva, Flay ganhou um carro novo como prêmio.

Na 1ª rodada, com escolha única de chave, Rafa, Gabi e Marcela foram eliminadas. Na sequência, Ivy e Thelma se classificaram. Em outra leva de participantes, Manu Gavassi foi eliminada, e Babu Santana classificado. Gizelly saiu, seguida por Mari Gonzalez. Flayslane ficou com a última vaga na etapa seguinte.

Na semifinal, os participantes tinham várias tentativas, caso as primeiras não dessem certo. Ivy, Thelma e Babu não conseguiram. A primeira classificada à final foi Flay. Ivy e Thelma saíram na sequência, fazendo com que a última vaga ficasse com Babu Santana, que vibrou bastante com o momento. Na grande final, Babu fez a 1ª tentativa, em vão. Na sequência, Flayslane ganhou a prova e o carro.