GCM de São Bernardo estoura cassino clandestino e apreende máquinas caça-níquel

Do Diário do Grande ABC



03/04/2020 | 11:48



A GCM (Guarda Civil Municipal) de São Bernardo desmantelou ontem um cassino clandestino. O local estava sendo utilizado para realização de jogos, por meio de máquinas caça-níquel. Ao todo, foram apreendidos 120 equipamentos eletrônicos de jogos, além de nove celulares, dinheiro em espécie, e uma grande quantidade de cigarros. Os proprietários do cassino clandestino não foram localizados.

O público que costumava frequentar o local eram idosos, que mesmo em meio à pandemia do novo Coronavírus (Covid-19) seguiam comparecendo em bom público nas dependências do cassino. No local também geladeiras (com refrigerantes e bebidas alcoólicas), em disposição similar de comércios do ramo alimentício, além de fogão, mantimentos e refeição, recém-preparada.

“Além das inúmeras irregularidades com a promoção de jogos, por meio da máquinas caça-níquel, a infração também ficou por conta da aglomeração de idosos que, neste período de quarentena, estão com restrição para deixar suas residências e se concentrar com grande número de pessoas”, comentou o secretário de Segurança Urbana de São Bernardo, Coronel Carlos Alberto dos Santos.

A ocorrência foi registrada no 1º Distrito Policial da cidade. Eles descobriram o local depois de denúncia anônima.