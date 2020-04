Dez séries clássicas para assistir durante a quarentena do coronavírus

03/04/2020 | 10:49



Invadidos por uma onda de nostalgia com a chegada de A Feiticeira à TV Cultura, fomos vasculhar na internet para saber que outras séries antigas que marcaram época e que ainda valem ser vistas. Muitas estão completas nos serviços de streaming, o que já vale pensar em uma maratona para aliviar a tensão.

Em tempos de isolamento social por causa do perigo iminente da pandemia do novo coronavírus, a tão relegada cultura é um caminho para aproximar as pessoas, fazer com que se divirtam, se distraiam e adquiram mais conhecimento.

Jeannie É um Gênio

A TV Cultura trará outro clássico da telinha de volta, trata-se do seriado dos anos 1960 Jeannie É um Gênio, que estreia no dia 6 de abril, na emissora. Em uma missão, o Capitão Nelson (Larry Hagman), que é astronauta, encontra uma garrafa diferente, que desperta sua curiosidade. Ele a abre e de dentro sai Jeannie (Barbara Eden). Feliz por ser libertada, a garota, que é uma "gênia", quer retribuir o capitão, afirmando que irá servi-lo, realizando todos os seus desejos. Mais que um presente, o militar terá muito trabalho com seu segredo.

A Feiticeira

Bem, como ela suscitou o tema, vamos destacar também A Feiticeira, que entrou na grade da TV Cultura, fazendo muita gente viajar no tempo. Produção dos anos 1960, passou por aqui a partir de 1965, sendo exibida em várias emissoras. As histórias diárias de um casal classe média americana, ela é Samantha (Elizabeth Montgomery), uma feiticeira que tenta ao máximo ser uma simples dona de casa. Ele é James (Dick York e depois Dick Sargent), jovem publicitário que não gosta nada de sua mulher usar seus poderes.

House

Nesses tempos de pandemia de coronavírus, muita gente lembrou do rabugento Dr. House. Pois essa é uma das séries que vale indicar, ela está completa na Amazon Prime Vídeo. Pessoa muita vezes insuportável, mas sempre brilhante em suas soluções para casos médicos, o Dr. Gregory House gosta de ser direto em suas avaliações, seja com seus pacientes, seja com seus subordinados.

Monk

Também no catálogo da Amazon, a série Monk mostra o trabalho do consultor da polícia que é cheio de manias, o que sempre complica sua relação com as pessoas. Não aceita proximidade, adora estocar garrafas de água e tudo tem de estar milimetricamente arrumado. Esse é Adrian Monk, que é interpretado por Tony Shalhoub.

Friends

O relacionamento de altos e baixos dos amigos Rachel Green (Jennifer Aniston), Monica Geller (Courteney Cox), Phoebe Buffay (Lisa Kudrow), Joey Tribbiani (Matt LeBlanc), Chandler Bing (Matthew Perry), Ross Geller (David Schwimmer). Com uma legião de fãs, a série está completa na Netflix, e, em cada episódio, a turma surge nas mais diversas situações, boa parte delas no Central Perk, com seu tradicional sofá.

Três é Demais

Outra série antiguinha que está no catálogo da Netflix é Três É Demais. Produção mostra o dia a dia do viúvo Danny Tanner (Bob Saget), que precisa cuidar das três filhas, D.J. (Candace Cameron), Stephanie (Jodie Sweetin) e Michelle (Mary-Kate/Ashley Olsen). Para isso, conta com a ajuda do seu melhor amigo, Joey Gladstone (Dave Coulier), e de seu cunhado, Jesse Cochran (John Stamos).

Vigilante Rodoviário

Essa aqui é das antigas mesmo. Em exibição na TV Brasil, série dos anos 1960 conta as aventuras do inspetor Carlos, interpretado pelo ator Carlos Miranda, e seu fiel companheiro, o cão Lobo. O policial e seu parceiro estão sempre atentos, de olho em tudo e todos que circulam pelas rodovias de São Paulo, sempre a bordo de uma motocicleta Harley-Davidson 1952 ou de um carro modelo Simca Chambord 1959.

Caverna do Dragão

Um dos desenhos que até hoje suscitam discussão pode ser visto na plataforma Oldflix, que tem conteúdo com clássicos do cinema e da TV, como é o caso aqui. Série mostra as incríveis aventuras de seis crianças que tentam voltar a seu mundo após chegarem ao Reino de Dungeons & Dragons em um passeio de montanha-russa.

Castelo Rá-Tim-Bum

Uma criação do dramaturgo Flávio de Souza e do diretor Cao Hamburger, que contou com roteiros de Dionísio Jacob, Cláudia Dalla Verde, Bosco Brasil, Anna Muylaert e os bonecos feitos por Jésus Sêda. No seriado, Nino é um menino de 300 anos, que vive em castelo com seus tios Victor, um grande inventor, e Morgana, uma feiticeira de 5.999 anos.

Mr. Bean

Outro que está no YouTube é o seriado britânico Mr. Bean, que é protagonizada por Rowan Atkinson. Difícil não rir com as trapalhadas desse sujeito de fisionomia e trejeitos engraçados, que consegue transformar a mais simples situação em algo surreal. Ele mora em um pequeno apartamento na companhia de seu inseparável ursinho de pelúcia, Teddy. Mr. Bean quase não fala, ouvimos muito raramente alguns sussurros, mas suas soluções para situações complicados são sempre originais.