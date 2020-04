Drogba e Eto'o se revoltam com ideia de testes na África: 'Não somos cobaias'

03/04/2020 | 10:45



Uma troca de ideias entre dois médicos franceses nesta semana revoltou diversos jogadores africanos, entre eles o marfinense Didier Drogba e o camaronês Samuel Eto´o. Jean Paul Mira, um dos diretores do hospital Cochin de Paris, e Camille Locht, diretor do INSERM (organização pública francesa exclusivamente dedicada às pesquisas biológicas) afirmaram ao canal LCI (La Chaîne Info), uma das maiores emissoras de televisão da França, que deveria se fazer um estudo na África sobre o novo coronavírus.

As autoridades médicas francesas afirmaram que a pesquisa deveria ser feita na África porque lá "não há máscaras, nem tratamentos, nem aparelhos de reanimação cardiorrespiratória". Os dois ainda comentaram sobre um outro estudo. "No caso da AIDS, onde prostitutas africanas são usadas para tentar certas coisas porque sabem que estão muito expostas e não têm proteção", disse Mira.

As declarações imediatamente revoltaram diversos jogadores de futebol nascidos no continente africano. O ex-centroavante de Camarões chamou Mira e Locht de "filhos da p..." por propor experimentos na África em busca da cura da covid-19. "A África não é seu parquinho", disse Eto'o.

Drogba foi outro astro a ir totalmente na contramão dos médicos franceses. "É totalmente inconcebível que tenhamos que advertir sobre isso. A África não é um laboratório de testes. Não somos cobaias. Eu quero veementemente denunciar essas declarações discriminatórias, falsas e, sobre tudo, racistas", escreveu o ex-atacante da Costa do Marfim em suas redes sociais.

O atacante senegalês Demba Ba, que ainda está em atividade pelo Istanbul Basaksehir, da Turquia, também se revoltou com a ideia dos testes na África. "Bem-vindo ao Ocidente, onde os brancos se consideram tão superiores que o racismo e a debilidade se tornam comuns", disse.

Ainda sem cura, o novo coronavírus já infectou mais de 1 milhão de pessoas em todo o mundo. Ao todo, mais de 54 mil mortes causadas pela doença foram contabilizadas até esta quinta-feira. A África como um todo já registra mais de seis mil casos, com mais de 220 mortes. O país mais afetado até o momento é a África do Sul, com mais de 1,3 mil infectados.

A França, país dos médicos que geraram a revolta dos atletas africanos, tem quase 60 mil casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus. Mais de 5,3 mil mortes já foram registradas.

"¡Es asqueroso, los africanos no somos cobayas!"

Drogba y Etoo, dos iconos deportivos en África, denuncian a dos médicos franceses que proponen en la televisión ensayos contra el coronavirus en su continente, el menos afectado por la pandemia

Prende la mecha cuando, en el marco de un programa emitido en el canal LCI, de la televisión francesa, el médico Jean Paul Mira, jefe del servicio de reanimación del Hospital Cochin de París, desliza lo siguiente a su colega Camille Locht, director de investigación en el Inserm, el Instituto Nacional de la Salud y la Investigación Médica.

- Esto puede ser polémico pero, ¿no deberíamos hacer un estudio en África, donde no tienen mascarillas, ni tratamientos ni reanimación? Se hace en estudios sobre el SIDA, en los que usan prostitutas para probar ciertas cosas porque saben que están muy expuestas y no tienen protección. ¿Qué piensa usted?

- Tiene razón. Estamos pensando en un estudio paralelo en África, de una manera similar. Creo que ya hay una petición que, si no se ha hecho ya, llegará, y pensamos seriamente en ello. Tampoco rechazamos un estudio en Europa o Australia?

Y, a continuación, llegan las denuncias. Primero, la del futbolista Demba Ba, que actualmente juega en el Basaksehir de Turquía. "Bienvenidos a Occidente, donde los blancos se creen tan superiores que el racismo y la debilidad se vuelven comunes. Tiempo para levantarse", tuiteó junto a un emoticono de puño alzado el jugador, nacido en Francia (Sèvres) pero de origen senegalés, y que decidió jugar por la selección africana en lugar de por los bleus.

Después interviene Didier Drogba, uno de los futbolistas africanos con mayor cartel en la historia y estrechamente comprometido con su continente. El que fuera un demoledor ariete del Olympique de Marsella y el Chelsea, de 42 años y natural de Abiyán, Costa de Marfil, inserta el fragmento de la conversación entre los médicos en Twitter y la acompaña de una contundente reprobación.

Primero, en francés: "Es inconcebible que sigamos aceptando esto. África no es un laboratorio. ¡Denuncio enérgicamente estos comentarios serios, racistas y despectivos!". "Ayúdenos a salvar vidas en África y detener la propagación de este virus que está desestabilizando al mundo entero, en lugar de considerarnos cobayas. ¡Es absurdo! Los líderes africanos tienen la responsabilidad de proteger a las personas de estas conspiraciones atroces".

Posteriormente, Drogba denuncia con el mismo discurso en inglés, introduciendo una última observación. "Es absolutamente asqueroso?", escribe el exdelantero, que se retiró hace un par de años, después de 20 como profesional y tras firmar 164 goles con el Chelsea y 65 con su selección, además de conquistar la Premier League y la Champions, entre otros títulos. Desde entonces, el marfileño ha ido compaginando labores como comentarista en la BBC, conductor de actos como la última gala del Balón de Oro y el trabajo con su fundación (The Didier Drogba Foundation), mediante la que proporciona ayudas económicas y materiales a África, el continente que actualmente registra menos contagios por coronavirus.

A los tuits de Drogba les sucede la voz del camerunés Samuel Etoo, exjugador del Barcelona y otro de los futbolistas históricos en África, ya retirado también. Y sin pelos en la lengua, siempre: "Hijos de puta", agrega en referencia a los doctores Mira y Locht, que departen sobre la posibilidad de aplicar tratamientos en los territorios africanos -práctica habitual por parte de Francia- y la pista de la vacuna contra la tuberculosis (BCG).

Mientras tanto, el episodio ha generado una polvareda que tratan de rebajar el Inserm y Locht. "El vídeo está sujeto a malas interpretaciones", sostiene el organismo. "Me pareció interesante que, además de Francia y Australia, un país africano pudiera participar en un estudio el de la vacuna de la BCG contra la Covid-19 del que nunca se había oído hablar antes de la transmisión. Di el ejemplo de las prostitutas porque muchos clientes están contagiados por el VIH? Los ensayos clínicos se realizan en todas partes, menos en África", se defiende el médico, consultado por el HuffPost francés.