Jennifer Aniston fez Brad Pitt esperar nove meses antes de fazer sexo

03/04/2020 | 10:11



Brad Pitt e Jennifer Aniston viveram um dos relacionamentos mais icônicos dos anos 90.O ex-casal se conheceu em 1998 e, com carreiras em ascensão, logo engataram um romance. Cinco meses depois, o ator pediu a mão da amada em casamento e em 2000 eles fizeram seus votos. 20 anos mais tarde, porém, a relação dos dois continua chamando a atenção e, dessa vez, por um detalhe inusitado.

Segundo o jornal The Mirror, Jennifer fez Brad esperar nove meses antes de fazer sexo porque ela acreditava que a intimidade poderia arruinar o relacionamento. Na época, os dois já eram noivos.

- Foi a coisa mais inteligente que Jennifer poderia ter feito. Imagine dizer para Brad Pitt para ele esperar pelo sexo. Isso nunca aconteceu - pelo menos não em sua vida recente, explicou a fonte.

A publicação ainda revela que o casal fez sexo pela primeira em uma viagem romântica a Acapulco, no México, durante o Dia dos Namorados de 1999 - nove meses após o começo do relacionamento.

- Ele a achou irresistível, completou a fonte.

O casamento de Jennifer e Brad durou cinco anos, até que chegou ao fim em 2005. Logo em seguida, o ator começou a namorar Angelina Jolie, com quem havia contracenado no filme Sr. & Sra Smith no mesmo ano.