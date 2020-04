Sandy posta #tbt como Marlyn Monroe e Lucas Lima comenta: Ficaria legal hoje à noite

03/04/2020 | 10:10



A quarentena está deixando algumas celebridades pegando fogo! Nas últimas semanas, tivemos comentários picantes sobre o que fazer durante o isolamento, e agora foi a vez de Lucas Lima, esposo da cantora Sandy, dar o que falar nas redes sociais.

Na última quinta-feira, dia 2, Sandy postou um #tbt em seu Instagram, hashtag usada por algumas pessoas para postar fotos de memórias antigas às quintas-feiras. No clique, ela relembra a vez que interpretou a personagem Marilyn Monroe no seriado Sandy & Junior, que foi ao ar no ano 2000. Lucas não perdeu tempo, e comentou:

Essa roupa ficaria legal na quarentena hoje à noite, hein?

É claro que a internet foi à loucura, reagindo com emojis de espanto e riso, e com elogios à ousadia do cantor.

Sandy também entrou na brincadeira e comentou em uma foto antiga do esposo, na qual ele mostra algumas imagens de quando foi capa da revista Capricho:

Te amava só pela beleza.