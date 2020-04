No BBB20, Gizelly chama maquiagem de Thelma de barro, internautas se revoltam e Preta Gil comenta

03/04/2020 | 10:10



Mais polêmica no BBB20! Uma fala de Gizelly em bate-papo com Thelma e outras meninas do confinamento acabou pegando mal entre os internautas e até famosos. A advogada se referiu à base de maquiagem da médica como barro após flagrar uma mancha no edredom da cama onde Thelma dorme.

- Gente, eu não sei o que a Thelminha passa na cara, é barro?, questionou Gizelly aos risos e arrancando gargalhadas das demais companheiras.

Visivelmente constrangida, Thelma disse:

- É minha base! Minha base é marrom! E olha que eu tiro a maquiagem!, explicou.

Indignada com a fala de Gizelly, Preta Gil e tantos outros internautas questionaram a declaração da advogada - vista por muitos como racista.

Até quando vamos ter que escutar isso? Nossa base não é de barro não meu amor, somos Pretas!, escreveu a cantora e filha de Gilberto Gil.

Outros internautas, no entanto, interpretaram a fala de Gizelly como um discurso de racismo estrutural e, assim como o perfil de Thelma nas redes sociais, apontaram que ela precisa ser chamada a atenção, para aprender com o erro.

Veja, abaixo, a íntegra do comunicado da equipe de Thelma nas redes sociais:

Mais cedo Gizelly teve uma fala que se enquadra como racismo estrutural, apesar de afirmar que não é pela cor, e sim pela quantidade de base que Thelma usa, ainda sim é uma fala racista.Infelizmente temos no nosso vocabulário várias palavras que são racistas e nem todo mundo sabe, como por exemplo, denegrir e criado mudo. A chave para a luta contra isso é a educação e o debate saudável.Assim como ontem aprendemos que a palavra negro é errada, que ela, e outras pessoas possam aprender que esse tipo de comentário fere e constrange muito. E que aqui fora ela reconheça e repare o erro. Precisamos lutar, antes de tudo, para que toda a sociedade reconheça o problema que é o racismo. Somente assim conseguiremos enfrentá-lo com recursos e longo prazo, com políticas de estado e compromisso de todos. Para criar e gerir as políticas de modo eficiente, é importante conhecer o racismo em detalhes, saber onde ele está, como atua e seus efeitos sobre as pessoas.Não estamos passando pano e muito menos amenizando a fala racista que a Gizelly teve, mas entendemos que possa ter sido interpretado dessa maneira. Foi nítido o constrangimento da Thelma com a fala. Assim como condenamos falas racistas de outros participantes, não estamos deixando passar a fala da Gizelly, mesmo as duas sendo amigas lá dentro. É necessário sermos denunciantes do racismo que é tão presente na nossa sociedade. Nosso posicionamento sempre será ir contra e repudiar qualquer fala, ato e pessoas com esse tipo de pensamento.

A página de Gizelly também se manifestou sobre a situação e reforçou que, em outra ocasião, a sister já havia sido alertada sobre o assunto, como quando usou a palavra denegrir dentro do programa e foi corrigida pelas amigas.

O erro nos ensina. Ele nos faz crescer. E reconhecer o erro de quem a gente gosta também. É sobre isso que falamos! Gizelly aprende e se desconstrói sempre, a cada dia. Uma fala não anula tudo que ela fez, fala e demonstra ser. Ela errou, como todos nós erramos. E aqui fora terá a oportunidade de aprender e se desculpar.