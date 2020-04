Obituário - 03 de abril de 2020

Ademir Medici

SANTO ANDRÉ

Santo André, terça-feira, dia 31 de março

Orlando Vidal, 76. Natural de Mineiros do Tietê (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Motorista. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Pedro Vieira Filho, 73. Natural de Garanhuns (PE). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marlene Gentil, 69. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 31. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Pedro Duarte Rodrigues, 32. Natural de Santo André. Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Autônomo. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, quarta-feira, dia 1º de abril

Maria Alvarina Pinto, 89. Natural de Lambari (MG). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Terezinha Filomena dos Santos, 86. Natural de Pedregulho (SP). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Pensionista. Dia 1º. Jardim da Colina.

Raymond Araman, 84. Natural do Egito. Residia no Centro de Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Davanço, 82. Natural do Espírito Santo do Pinhal (SP). Residia na Vila Marina, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria José de Almeida Luiz, 76. Natural de São Cristóvão (SE). Residia no Centreville, em Santo André. Dia 1º. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Elisa Danuta Woloszyn Ferrari, 69. Natural de Santo André. Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 1º. Memorial Jardim Santo André.

Elvira de Jesus dos Santos, 61. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luiz Carlos da Silva, 60. Natural de Osasco (SP). Residia na Vila Vitória, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Simone Aparecida Chacon, 55. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



Santo André, quinta-feira, dia 2 de abril

Dino Dallaverde, 100. Natural de Santo André. Residia no Centro de Santo André. Dia 2. Jardim da Colina.

Rubens Conde, 94. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 2. Jardim da Colina.

Anna Christianes, 90. Natural do Rio de Janeiro (RJ). Residia na Vila Gumercindo, em São Paulo (SP). Dia 2, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Dina Soares, 80. Natural de Agudos (SP). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 2. Vale dos Pinheirais.

Severina Adalgiza Calado, 70. Natural de Lajedo (PE). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edmir Ferreira de Campos, 73. Natural de Mirandópolis (SP). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Dilza Elias Faria, 57. Natural de Catanduva (SP). Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, terça-feira, dia 31 de março

Diva Carvalho Silveira, 87. Natural de Itapira (SP). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 31. Cemitério da Quarta Parada, em São Paulo.

José Antonio Bisconti, 73. Natural de Itirapina (SP). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 31. Cemitério dos Casa.

Maria de Moraes Alves, 72. Natural de Altaneira (CE). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 31. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, quarta-feira, dia 1º de abril

Teresa Cerri Gaschiler, 101. Natural de São Sebastião da Grama (SP). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 1º. Jardim da Colina.

Walter Benedicto Cecconi, 88. Natural de Catanduva (SP). Residia no Jardim Maria Cecília, em São Bernardo. Dia 1º. Crematório Bosque da Saúde, em São Paulo (SP).

Jubilino Felix de Araujo, 85. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no Jardim Petroni, em São Bernardo. Dia 1º. Jardim da Colina.

Antonio Manuel Andrade Bento, 84. Natural de Açores (Portugal). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 1º. Jardim da Colina.

Écio Tocheto, 79. Natural de Itapuí (SP). Residia no Jardim Copacabana, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério de Vila Euclides.

Wilson Carvalho, 69. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério dos Casa.

Nelson Moreira de Andrade, 67. Natural de Osasco (SP). Esidia em Barueri (SP). Dia 1º, em São Bernardo. Memorial Park Alphacampus, em Jandira (SP).

Davidson Piccolo, 63. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério da Paulicéia.

Maria Aparecida Favaro Almeida, 61. Natural de Catanduva (SP). Residia no Jardim Irajá, em São Bernardo. Dia 1º, em Santo André. Cemitério dos Casa.

Wilson Nelger Gomes, 61. Natural de São Paulo (SP). Residia em São Paulo (SP). Dia 1º. Jardim da Colina.

Maria Salete Osera, 60. Natural de Angelim (PE). Residia em Itapecerica da Serra (SP). Dia 1º, em São Bernardo. Cemitério Floreal Eterno, em Itapecerica da Serra (SP).

Márcio Franco de Freitas, 41. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Biomédico. Dia 1º, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.



São Bernardo, quinta-feira, dia 2 de abril

Luiz Nello Pioli, 90. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Israel, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério de Vila Euclides.

Luiz Massami Takaoka, 72. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 2. Jardim da Colina.

Carlos Vicente Padilha, 69. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Ipanema, em São Bernardo. Dia 2. Jardim da Colina.

Tereza de Jesus Neves, 62. Natural de Lençóis Paulista (SP). Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério do Baeta.

Antonio Luiz Geraldo Pinheiro, 62. Natural de Solonópole (CE). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Irene Zardetto Ruy, 90. Natural de Cândido Mota (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 31, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.



D I A D E M A

Diadema, quarta-feira, dia 1º de abril

Antonio de Souza Oliveira, 95. Natural de Teófilo Otoni (MG). Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 1º. Cemitério Municipal.

Luzia Viana de Sousa, 87. Natural de Calumbi (PE). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 1º. Cemitério Municipal.

José Delmiro Alves, 84. Natural de Guanambi (BA). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 1º. Cemitério Municipal.

José Aparecido Ramos dos Santos, 72. Natural de Pardinho (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 1º. Vale da Paz.

Tereza Cavalcante de Miranda, 67. Natural de Garanhuns (PE). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 1º. Cemitério Municipal.

Maurício Antonio de Oliveira, 57. Natural de Feira Nova (PE). Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 1º. Cemitério Municipal.

Ademilso Santos Júlio, 43. Natural de Nova Londrina (PR). Residia na Cidade Júlia, em São Paulo (SP). Dia 1º, em Diadema. Cemitério São Luiz, em São Paulo (SP).

William Chruszak, 31. Natural de Diadema. Residia no bairro Eldorado. Dia 1º. Cemitério Municipal.

Diadema, quinta-feira, dia 2 de abril

Benedito Teodoro Gomes Filho, 78. Natural de Ouro Fino (MG). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 2. Cemitério Municipal.

José Paulo dos Santos, 56. Natural da União dos Palmares (AL). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 2, em Santo André. Jardim da Colina.



RIBEIRÃO PIRES

Joaquim de Souza Dias, 72. Natural de Caratinga (MG). Residia no Parque das Fontes, em Ribeirão Pires. Dia 31. Cemitério São José.

Tânia Gonçalves, 58. Natural de São Paulo (SP). Residia na Quarta Divisão, em Ribeirão Pires. Dia 30. Cemitério São José.

Márcia Aparecida Leite, 52. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 31. Cemitério São José.

Luana Rodrigues de Lima, 34. Natural de Mauá. Residia na Quarta Divisão, em Ribeirão Pires. Dia 2. Cemitério São José.