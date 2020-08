Testamos: por R$ 300, teclado portátil Microsoft All-in-One Media oferece ótima experiência

Sérgio Vinícius

O teclado All-in-One Media Keyboard, da Microsoft, tem como principais atrativos a sua portabilidade (36,7 x 13,2 cm) e ótima experiência de uso (teclas macias, atalhos bem posicionados ou de fácil curva de aprendizagem). Entretanto, seu preço é proibitivo para a realidade brasileira: R$ 300.

Durante os testes do 33Giga, o All-in-One Media Keyboard, que dispensa fios, foi utilizado tanto para trabalho como para lazer. Em ambos os casos, o trackpad integrado e multitoque garantiu navegação fácil em qualquer atividade. Por meio de comandos simples, era possível arrastar itens, dar zoom ou navegar sem se ressentir da falta de um mouse.

Do ponto de vista dos atalhos, a Microsoft também caprichou. Controle de áudio (volume, parar, reproduzir) ficam à esquerda do usuário e é bastante fácil se acostumar com eles para, por exemplo, interromper uma música ou filme que esteja passando no PC (ou na TV, se ela for compatível com teclados USB HID).

Raio-X

Nome: Teclado All-in-One Media Keyboard, da Microsoft

Dimensões: 36,7 x 13,2 cm

Conectividade: Bluetooth, USB HID

Alcance: 9 metros

Compatibilidade: Windows; em MacOS X e Android tem funcionalidades limitadas

O que anima: à prova de líquidos, teclas macias e espaçadas, compacto

O que decepciona: preço, preço e preço

Preço: R$ 300

Site oficial: https://is.gd/9kItgM



Para o trabalho, o modelo agrada bastante – principalmente, se o usuário precisa passar horas e horas digitando. As teclas são macias e espaçadas, mesmo com o tamanho diminuto do All-in-One Media Keyboard. Dificilmente, depois de um dia intenso de uso, a pessoa se confundirá novamente ao usar os botões intuitivamente.

Para fechar as qualidade do periférico, é importante dizer que ele é à prova de líquidos. Nos testes do 33Giga, eventualmente, houve problemas com café na mesa e o equipamento da Microsoft se saiu ileso – diferentemente de muitas outras coisas que estavam por perto.

O principal ponto negativo do modelo está – é importante repetir, neste caso – em seu preço sugerido de R$ 300. O usuário tem de precisar muito de um teclado portátil para desembolsar esse valor. Os números, aliás, são próximos aos pedidos por periféricos ergonômicos e de ponta da própria MS ou da Logitech (reconhecidamente, duas das melhores fabricantes desse nicho).

Além disso, por sua portabilidade, o All-in-One Media Keyboard não tem teclas que podem ser importantes para boa parte dos usuários. O Print Screen, por exemplo, não está à vista. Botões Home e End, idem. O teclado numérico pode fazer falta também, de acordo com o uso do profissional.

