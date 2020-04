EUA: governo prepara orientação para que americanos usem máscaras caseiras na rua

03/04/2020 | 08:42



O governo dos Estados Unidos vai formalizar uma nova orientação para recomendar a parte dos norte-americanos o uso de máscaras em um esforço para conter o contágio pelo novo coronavírus, à medida que o presidente Donald Trump está defendendo agressivamente a sua resposta à crise de saúde pública.

Espera-se que as recomendações, que, nesta quinta-feira, 2, ainda estavam sendo finalizadas, sejam aplicadas àqueles que vivem em áreas atingidas fortemente pela transmissão comunitária do vírus que causa a covid-19. Uma pessoa familiarizada com a discussão da força-tarefa do coronavírus na Casa Branca disse que autoridades vão sugerir que máscaras não médicas, camisas e bandanas sejam usados para cobrir o nariz e a boca quando se estiver fora de casa, por exemplo, na mercearia ou na farmácia.

Máscaras de uso clínico, particularmente as do tipo N95, cuja oferta anda escassa, ficariam reservadas para aqueles lidando diretamente com os doentes. Fonte: Associated Press.