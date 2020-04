Empresário de Cavani revela sondagens de Palmeiras, Flamengo e Internacional

03/04/2020 | 08:28



Edinson Cavani pode ser uma das grandes atrações do futebol brasileiro no segundo semestre. De acordo com o empresário do jogador, Walter Guglielmone, Palmeiras, Flamengo e Internacional sondaram recentemente o jogador, que tem contrato só até o meio deste ano com o Paris Saint-Germain e a tendência é que ele deixe o clube francês.

"Para ser honesto, tudo pode acontecer, pois existem muitos clubes interessados em Edinson. Recebemos sondagens da América do Sul com Flamengo, Palmeiras, Internacional de Porto Alegre e Boca Juniors, contou Guglielmone, em entrevista ao jornal italiano Tuttosport. Ele ainda negou que tivesse conversas com o Napoli, da Itália, clube em que Cavani atuou entre 2010 e 2013.

O Flamengo chegou a sondar o jogador quando ainda não tinha assegurado a permanência de Gabriel. Além de renovar com o atacante, o clube carioca ainda contratou Pedro. No caso do Palmeiras, o clube já teve conversar com o empresário há alguns meses, mas o time alviverde garante não ter nada relacionado ao atacante uruguaio.

Para defender um clube brasileiro, Cavani teria que reduzir drasticamente seu salário ou o time disposto a contratá-lo precisaria fazer uma grande engenharia financeira. O atacante de 33 anos recebe algo em torno de 10 milhões de euros (R$ 57,18 milhões) por temporada. Daria cerca de R$ 4,76 milhões de salários mensais.

No momento, Cavani passa a quarentena do coronavírus em sua fazenda, localizada na cidade de Salto, no interior do Uruguai. O jogador fez 14 jogos nesta temporada e anotou quatro gols, dando mais quatro assistências.