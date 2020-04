Rivais, Doria e Lula trocam mensagens

03/04/2020 | 07:26



A pandemia do coronavírus tem aproximado rivais. Nesta quinta-feira, 2, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva elogiou o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), pela postura adotada no combate ao coronavírus. "A gente tem que reconhecer que quem está fazendo o trabalho mais sério nessa crise são os governadores e os prefeitos", escreveu o petista. Doria compartilhou a publicação nas redes sociais e comentou. "Temos muitas diferenças. Mas agora não é hora de expor discordâncias. O vírus não escolhe ideologia nem partidos." Isolado desde que deixou a prisão, em novembro, Lula pretende se reunir com governadores para tentar recuperar um papel de articulador político. As conversas devem começar pelo Nordeste. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.