Após casos de Covid-19, Câmara endurece restrições

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



03/04/2020 | 00:02



Depois da confirmação de dois casos da Covid-19 envolvendo colaboradores da Câmara de São Bernardo, o presidente do Legislativo, Juarez Tudo Azul (PSDB), resolveu endurecer as normas de restrição no gabinete dos vereadores e de acesso de assessores, além de proibir a utilização da frota oficial de veículos no período de pandemia.

Juarez, aliado aos demais parlamentares da mesa diretora, elaborou documento, datado de terça-feira, que acrescenta mais cinco determinações que têm intenção de evitar ainda mais os contatos sociais e a divisão de locais comuns na casa. A Câmara de São Bernardo está com as atividades suspensas – sem sessões ordinárias ou solenidades até o fim de abril – e operando apenas com servidores que não façam parte do grupo de risco, ou seja, pessoas com mais de 60 anos e indivíduos que tenham problemas de saúde preexistentes.

O ato da mesa justifica o procedimento “considerando que nos últimos dias foram oficialmente comunicados à presidência da Câmara dois casos confirmados de contaminação pelo (novo) coronavírus, ambos envolvendo assessores parlamentares, que atuam nos gabinetes desta casa de leis”.

O primeiro aspecto do documento, já formalizado, trata justamente sobre impedir o uso dos carros oficiais à disposição a fim de barrar possível proliferação de contágio da Covid-19. “Há proibição da utilização dos carros oficiais a partir de hoje (ontem). Os carros não saem mais (da Câmara), porque não sabemos quem acaba entrando no carro com o assessor, o munícipe que precisa resolver alguma demanda. Então, achamos melhor evitar (essa situação)”, justificou o dirigente da casa.

Além da frota, os vereadores só podem entrar nos gabinetes e demais áreas comuns do Legislativo com apenas dois assessores. Os parlamentares têm realizado esquema de rodízio com cada equipe no sentido de ocupar todos os colaboradores durante a semana. “Caso o vereador queira um terceiro assessor, um dos três terá que sair do gabinete para que o terceiro entre (na sala). Não podem ficar todos juntos”, pontuou o tucano.

Há dez dias, a Câmara de Santo André também decidiu enrijecer as medidas contra o novo coronavírus. Na casa andreense estão suspensas todas as plenárias até o dia 22 de abril com o objetivo de evitar aglomerações. O ato abrange a proibição provisória de uso da frota, bem como ficam suspensas todas as nomeações e exonerações. Além disso, o acesso às dependências pode ser feito apenas por vereadores, autoridades e servidores autorizados pela chefia imediata.