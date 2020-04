Do Diário do Grande ABC



A pandemia do novo coronavírus, que desde o fim do ano passado, a partir da China, faz vítimas no mundo todo, revigorou a força do jornalismo. A demanda por informações confiáveis em tempos de crise devolveu aos leitores a confiança que, nos últimos tempos, devido ao acirramento político verificado no Brasil, havia perdido nos meios de comunicação tradicionais. Este Diário, que reporta tudo o que impacta os moradores das sete cidades, reafirma seu compromisso de bem informar o Grande ABC ante um dos maiores desafios em seus 62 anos de existência, a serem completados em 11 de maio.

Maior e mais tradicional marca jornalística da região que é a quarta maior produtora de riqueza do Brasil, o Diário tem visto sua audiência duplicar nas últimas semanas, em boa parte graças à política de liberar 100% de seu conteúdo digital para ser acessado gratuitamente pelos leitores. Por entender que informação crível salva vidas, foi a maneira que o jornal encontrou de ajudar no combate à disseminação do novo coronavírus.

Estudo realizado pelo governo federal constata que fake news sobre o micro-organismo dominam as redes sociais. Levantamento recente do Ministério da Saúde concluiu que 85% de 8.000 mensagens relacionadas à Covid-19 que circulavam por meios digitais eram notícias falsas, muitas delas com potencial para causar danos à população. Neste caso, a vacina é o bom jornalismo praticado por redações formadas por profissionais sérios e éticos, cujo exaustivo processo de apuração, checagem e edição minimiza a possibilidade de transmissão de informações equivocadas.

O Diário se satisfaz, por entender que cumpre missão imprescindível em tempos de pandemia, em ser porto seguro de notícias relevantes e precisas. É evidente que, na tarefa de bem informar, algumas vezes é preciso contrariar interesses privados. Ossos do ofício. Como bem formulou o empresário norte-americano William Randolph Hearst, jornalismo é publicar tudo aquilo que alguém não quer que se publique. Todo o resto é publicidade.