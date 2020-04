PT troca prefeiturável e resgata Ramon

Fabio Martins



03/04/2020 | 00:01



Às vésperas do fim do prazo eleitoral para mudança partidária, o PT decidiu trocar a pré-candidatura ao Paço de Rio Grande da Serra. Ex-dirigente do partido na cidade, Erick de Paula sai da cena principal para entrada do ex-prefeito Ramon Velasquez na disputa majoritária. A decisão do novo postulante, que comandou a Prefeitura entre 1999 e 2004, foi anunciada na noite de quarta-feira em reunião interna. Esse movimento pela substituição se deu em decorrência da saída do vereador Benedito Araújo da legenda. Recém-oficializado no PSB, ele aparecia como grande barreira para a candidatura de Ramon, então preterido no processo. Quando houve a escolha por Erick à frente do projeto, Velasquez chegou a falar em “golpe” e cogitou desfiliação a pessoas próximas. Com a consumação do desligamento do parlamentar, histórico no município, o petismo resolveu então promover o resgate de Ramon e tenta reforçar, desta forma também, a chapa proporcional, inserindo o nome de Erick na briga por vaga à vereança.

Debate virtual

Pré-candidatos majoritários petistas de Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra irão se reunir, virtualmente, com o ex-ministro, médico infectologista e hoje deputado federal Alexandre Padilha (PT, foto) para debate sobre os impactos da pandemia na região. O encontro, a ser mediado pelo ex-dirigente Erick de Paula, vai ocorrer amanhã, às 10h, com transmissão ao vivo pelo Facebook – link no perfil dos participantes (além de Padilha, os prefeituráveis Marcelo Oliveira, vereador mauaense, Felipe Magalhães, militante ribeirão-pirense, e Ramon Velasquez, ex-prefeito de Rio Grande). A expectativa da discussão é a de apresentar pautas sobre o tema dentro de cada cidade.

Prestígio

Crescem nas rodas mais bem informadas de São Caetano os rumores de que Thiago Tortorello, presidente municipal do PRTB, pode vir a ser o candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada por Fabio Palacio (PSD). Se a informação se concretizar, o sobrinho do ex-mandatário Luiz Olinto Tortorello ocuparia o lugar que, semanas atrás, foi oferecido ao ex-chefe do Executivo Paulo Pinheiro (DEM) – de quem, aliás, Thiago foi secretário municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida (2013 a 2016).

Questionamentos

Vereadores da bancada de oposição ao governo do prefeito de Diadema, Lauro Michels (PV), Josa Queiroz e Orlando Vitoriano, ambos do PT, encaminharam ofício à administração do verde questionando sobre ações financeiras tomadas pelo Executivo no combate ao novo coronavírus. De acordo com os oposicionistas, desde que a Câmara aprovou projeto que autoriza o prefeito a remanejar todo o orçamento municipal, não há informações sobre quais e quantas medidas foram adotadas.

Sondagem

O vereador Samuel Alves (PSDB), de São Bernardo, usou as redes sociais para alegar que reportagem do Diário que trata da sondagem sobre ele do Solidariedade era fake news. Vamos aos fatos. No post, o tucano diz que continua no PSDB ao lado do prefeito Orlando Morando (PSDB), “ajudando a transformação do bem que São Bernardo tem recebido deste atual governo”. Pois bem. Questionado antes da publicação da matéria, ele próprio, contudo, disse que até sexta-feira, hoje no caso, tudo poderia mudar, pois a política é dinâmica. Além disso, é sabido que o tucano – e ele admitiu conversas – negociou com Paulinho da Força, presidente nacional do partido, que já assegurou apoio ao ex-prefeito Luiz Marinho (PT), nome de oposição na cidade. O petista, inclusive, esteve envolvido nas tratativas e, segundo fontes, demonstrou-se incomodado com a ‘palavra’ do parlamentar.