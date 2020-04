CVC promete divulgar os resultados financeiros de 2019 no dia 29 de maio

Yara Ferraz

do Diário do Grande ABC



03/04/2020 | 00:03



A CVC Corp, empresa de turismo de Santo André, vai divulgar os resultados financeiros referentes a 2019 apenas no dia 29 de maio. A companhia atrasou duas vezes a divulgação dos números por dois motivos: revisão por causa de erros contábeis e os efeitos da pandemia da Covid-19.

A nova data foi informada pela própria companhia, conforme fato relevante divulgado anteontem. Anteriormente, a previsão era de que isso acontecesse em 31 de abril, mas a empresa já havia feito o adiamento uma vez.

Os números são aguardados pelo mercado, já que no ano passado a empresa passou por diversos problemas, como o aumento da concorrência (com a popularização da comercialização de pacotes pela internet), quebra da Avianca (a companhia aérea era uma das principais parceiras da operadora) e a possibilidade de processo no Carf (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) sobre recolhimento de impostos. Somado às incertezas por causa da expansão do coronavírus, que reduziu o fluxo do turismo, mais a alta do dólar, o quadro é considerado preocupante

Para garantir a saúde financeira, a CVC anunciou medidas como diminuição da jornada de trabalho em 50%, com consequente redução de salários, para todos os colaboradores, exceto em casos pontuais, de pessoas que estejam atuando em temas emergenciais, por três meses. A medida também inclui redução de metade da remuneração da diretoria executiva e conselho de administração, nos mesmos prazos, além de suspensão de novas contratações, promoções e congelamento de vagas.

Luiz Fernando Fogaça renunciou ao cargo de CEO da companhia e foi substituído por Leonel Andrade, executivo que foi diretor-presidente da Smiles, o programa de milhagens da Gol Linhas Aéreas.

BAHIA

Em vídeo que circulou nas redes sociais, funcionários de uma agência de turismo da CVC localizada em Porto Seguro, na Bahia, são demitidos por causa dos efeitos econômicos da pandemia no turismo. A rescisão contratual dos empregados, com efeito imediato, é justificada principalmente por causa do cancelamento de pacotes e passeios na cidade. A indefinição dos próximos meses também é citada.

Questionada, a CVC informa não possuir funcionários em Porto Seguro e não fez demissões. “O conteúdo se refere à AR Turismo, empresa de turismo receptivo que presta serviço no atendimento a turistas (e clientes da CVC) em passeios em Porto Seguro”, informou a CVC, em nota.

A AR Turismo informou, em seu site, que, tendo em vista o fechamento de hotéis e o cancelamento de voos, suspendeu o contrato de trabalho de uma parte dos profissionais e que o receptivo opera normalmente, mas com quadro reduzido.

“Atualmente, Porto Seguro é um dos principais destinos de férias escolhidos pelos clientes da operadora, tanto na alta como na baixa temporadas, e a CVC espera que a atividade de turismo possa ser restabelecida no mundo o mais breve possível, para que essa importante atividade econômica continue a gerar empregos, renda e divisas para a sociedade”, informou a companhia, em nota.